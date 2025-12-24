2025 के दौरान इन बीमारियों ने जमकर मचाया आतंक, 2026 में इनसे बचने के लिए कैसे रहे तैयार?

2025 में बीमारियों ने अपना कहर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. हर साल एक ही सीजन में आने वाली बीमारी डेंगू ने लोगों को परेशान किया या तो कोरोना ने एक नए रूप को लेकर लोगों के बीच एंट्री मारी. इन बीमारियों के बारे में रिसर्च करने के बाद पता लगता है कि इन सभी का एक सामान पैटर्न है. अगर इन पैटर्न को लोग समझ लें तो वह आसानी से उन बीमारियों से बच सकते हैं.

मच्छरों से होने वाली बीमारियों का पैटर्न

2025 में डेंगू और चिकनगुनिया के केस काफी ज्यादा देखने को मिले थे. खासकर उन इलाकों में जहां पर गंदगी और पानी हर समय इकट्ठा रहता हैं. अगर 2026 में बरसात का मौसम आने से पहले पानी जमा रहने कूड़ा इकट्ठा रहने वाली जगह को साफ कर दें. तो आसानी से हम 2026 में इन बीमारियों को होने से रोक सकते हैं.

COVID-19

COVID-19 हर साल लोगों के बीच एक नए वैरियंट के साथ आता है. यह साल भी ऐसा रहा. हालांकि, इसके फैलने का मुख्य कारण लोगों का सर्दी-जुकाम होने पर डॉक्टर को दिखाने की बजाय मामूली दवाई खाना है. COVID-19 की शुरूआत सिंपल सर्दी-जुकाम से होती है. अगर आपको जब भी खांसी-जुकाम हो तो मॉस्क लगाए और डॉक्टर को जरूर दिखाएं.

खसरा

2025 में खसरा जैसी बीमारियों ने भी वापसी कर ली थी. खसरा उन लोगों को होता है, जिन्होंने पूरी तरीके से अपना वैक्सीनेशन पहले नहीं करवाया होता है. लोग पुरानी बीमारियों को नजरअंदाज करने की सबसे बड़ी गलती करते हैं. इसी कारण से हमें पूरा वैक्सीनेशन लेना चाहिए.

त्वचा और आंख का इन्फेक्शन

कंजंक्टिवाइटिस, फंगल स्किन इन्फेक्शन और खुजली जैसी बीमारियां भी लोगों के बीच काफी ज्यादा देखने को मिली थी. इसका मुख्य कारण शरीर और उसका रखरखाव करने वाली चीजों को साफ करके नहीं रखना है. इससे बचने के लिए आपको अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए. अपने मेकअप, रेजर आदि कोई भी ऐसी चीज लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए.

खुद से दवाइयां खाना

कई लोग बीमारी होने पर डॉक्टर से इलाज कराने की जगह खुद ही उसका इलाज कर लेते हैं या तो डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों के डोज को आधे में छोड़ देते हैं, जिससे लोगों को यूरिनरी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है. इसका सोल्युशन यह है कि दवाइयों को तब ही खाएं जब डॉक्टर द्वारा दी गई हो.

इन सभी चीजों को अगर हम ध्यान में रखे तो आसानी से 2026 में बीमारियों से बच सकते हैं.

