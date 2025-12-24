UP के इस जिले में आठवीं तक के स्कूल बंद, 29 दिसबंर को खुलेंगे, ठंड और कोहरे के चलते फैसला

उत्तर प्रदेश के मेरठ में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा नर्सरी से आठवीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की हैं. आदेश में जनपद के सभी बोर्ड्स के स्कूलों में 24 और 26 दिसंबर की छुट्टी घोषित की गई है. जिसके बाद अब स्कूल सीधा 29 दिसंबर को ही खुलेंगे.

जिला प्रशासन ने कड़ाके की सर्दी और कोहरे को देखते हुए ये आदेश दिया है. जिसके बाद बीएसए ने इससे संबधित निर्देश सभी स्कूलों में जारी कर दिए हैं. बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि जनपद के ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा 24 और 26 दिसंबर की छुट्टी दी गई है. 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार होने की वजह से छुट्टी रहेगी.

29 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल

27 दिसंबर को गुरू गोविंद सिंह की जयंती है ऐसे में इस अवसर पर भी पहले से ही अवकाश घोषित किया गया है. 28 दिसंबर को रविवार रहेगा, ऐसे में अब स्कूल सीधा 29 दिसंबर सोमवार को ही खुलेंगे. हालांकि कक्षा नौं से 12वीं तक के सभी कक्षाएं निर्धारित समय पर नियमित रूप से संचालित की जाती रहेगी.

कड़ाके की सर्दी को देखते हुए फैसला

मेरठ में इससे पहले सर्दी को देखते हुए स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है. बदले हुए समय के मुताबिक इन दिनों मेरठ में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूलों को संचालित किया जा रहा है. जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में आदेश को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. आदेश न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जा सकती है.

बता दें कि यूपी में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. वहीं बीते कुछ दिनों से घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. मौसम विभाग ने अगले चार दिन भी कोहरे से राहत नहीं मिलने का अनुमान जताया है. ऐसे में जिला प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है.

लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज



