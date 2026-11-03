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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारUP चुनाव के लिए चिराग पासवान तैयार, काशी से लखनऊ तक बनाएंगे माहौल

UP चुनाव के लिए चिराग पासवान तैयार, काशी से लखनऊ तक बनाएंगे माहौल

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान और निशांत कुमार ने राज्य में संगठन मजबूत करने और चुनाव लड़ने की तैयारी के संकेत दिए हैं. दोनों नेताओं ने NDA के साथ आगे बढ़ने की बात कही है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 03 Nov 2026 06:01 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बिहार के राजनीतिक दलों ने यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यूपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. इससे पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी JDU का संगठन मजबूत करने और NDA के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. दोनों नेताओं के बयानों से यूपी की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में मंगलवार (03 नवंबर, 2026) को मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि परसों काशी में पार्टी की बड़ी सभा होने जा रही है. इसके अलावा पार्टी का स्थापना दिवस 28 नवंबर को लखनऊ में मनाया जाएगा. चिराग ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है.

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मजबूत दावेदार के रूप में उतरने की तैयारी

चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव नजदीक आने तक उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत दावेदार के रूप में सामने आएगी. उन्होंने भरोसा जताया कि LJP (रामविलास) विधानसभा चुनाव में एक मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को पेश करेगी. पार्टी की गतिविधियां बढ़ाने के लिए यूपी में सभाएं और संगठनात्मक कार्यक्रम किए जा रहे हैं.

निशांत कुमार ने भी यूपी में संगठन बढ़ाने की जताई इच्छा

बता दें कि इससे पहले एक नवंबर को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मुगलसराय पहुंचे थे. उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और यूपी में पार्टी का संगठन मजबूत करने की बात कही थी. निशांत ने कहा था कि उनकी पार्टी की मौजूदगी केवल बिहार तक सीमित नहीं है. देश के दूसरे हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों में भी संगठन काम कर रहा है.

NDA के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा

निशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की मंशा जाहिर की थी. उन्होंने NDA के घटक दल के रूप में यूपी में चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है. चिराग पासवान और निशांत कुमार के बयानों से साफ है कि बिहार के सहयोगी दल यूपी में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की तैयारी में हैं. हालांकि, सीटों के बंटवारे और चुनावी गठबंधन को लेकर अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 03 Nov 2026 05:59 PM (IST)
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