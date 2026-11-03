ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारहुमायूं कबीर की हाईवे जाम करने की धमकी पर भड़की BJP, संजय सरावगी ने दी खुली चेतावनी

हुमायूं कबीर की हाईवे जाम करने की धमकी पर भड़की BJP, संजय सरावगी ने दी खुली चेतावनी

हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में NH-12 को 4-5 घंटे जाम करने का ऐलान किया है. इस पर BJP के संजय सरावगी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 03 Nov 2026 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को नेशनल हाईवे-12 जाम करने की हुमायूं कबीर की धमकी पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है. बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार (3 नवंबर 2026) को पटना में कहा कि अब पश्चिम बंगाल में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आम जनता को परेशान करने की कोशिश हुई तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और नौदा से विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में NH-12 को करीब 4 से 5 घंटे तक जाम करने की धमकी दी है. उन्होंने कहा कि मरादिघी के पास बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे. रेजिनगर से बहरामपुर तक करीब 30 किलोमीटर का रास्ता जाम किया जाएगा. उन्होंने कृष्णानगर, जलांगी, सैंथिया और बर्दवान से भी समर्थकों के पहुंचने का दावा किया है. कबीर ने कहा कि उनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
CM सम्राट बोले- बिहार में अपराध हो सकता है क्राइम नहीं, तेजस्वी ने बताया 'नमूना'
CM सम्राट बोले- बिहार में अपराध हो सकता है क्राइम नहीं, तेजस्वी ने बताया 'नमूना'
बिहार
'कॉकरोच का भी चेहरा बेनकाब हो गया', BJP के इस नेता का बड़ा बयान
'कॉकरोच का भी चेहरा बेनकाब हो गया', BJP के इस नेता का बड़ा बयान
बिहार
बिहार के DG कुंदन कृष्णन पर सुधाकर सिंह का बड़ा आरोप, 100 करोड़ की संपत्ति?
बिहार के DG कुंदन कृष्णन पर सुधाकर सिंह का बड़ा आरोप, 100 करोड़ की संपत्ति?
बिहार
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी

यह भी पढ़ें- पटना में प्रदर्शन से पहले पुलिस का एक्शन, छात्र-अभ्यर्थियों को दौड़ाकर किया डिटेन

बाबरी मस्जिद निर्माण से जुड़ा है कार्यक्रम

कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के निर्माण से जुड़े कार्यक्रम का ऐलान किया है. यह तारीख 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी है. कबीर का दावा है कि प्रस्तावित मस्जिद करीब 87 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी. इसमें एक साथ लगभग 80 हजार लोग नमाज पढ़ सकेंगे. उन्होंने 10 दिसंबर 2028 तक निर्माण पूरा करने की बात कही है.

संजय सरावगी ने दी सख्त चेतावनी

संजय सरावगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब ऐसी सरकार है जो कानून का पालन कराती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले TMC सरकार में तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया और दंगाइयों को संरक्षण मिला. सरावगी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन को चुनौती देकर सड़कों पर हिंसा फैलाने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं होगी.

आम जनता को परेशान करने पर कार्रवाई की बात

BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 6 दिसंबर के नाम पर हाईवे जाम कर आम लोगों को बंधक बनाने की कोशिश हुई तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा. उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों का अहंकार तोड़ा जाएगा. उधर, हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद इलाके में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है. प्रशासन की नजर प्रस्तावित कार्यक्रम और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर है.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने बताया झूठ का 'ठेकेदार', बोले- मुकदमा चले

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
Read More
Published at : 03 Nov 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Sanjay Sarawagi Humayun Kabir PATNA BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
CM सम्राट बोले- बिहार में अपराध हो सकता है क्राइम नहीं, तेजस्वी ने बताया 'नमूना'
CM सम्राट बोले- बिहार में अपराध हो सकता है क्राइम नहीं, तेजस्वी ने बताया 'नमूना'
बिहार
'कॉकरोच का भी चेहरा बेनकाब हो गया', BJP के इस नेता का बड़ा बयान
'कॉकरोच का भी चेहरा बेनकाब हो गया', BJP के इस नेता का बड़ा बयान
बिहार
बिहार के DG कुंदन कृष्णन पर सुधाकर सिंह का बड़ा आरोप, 100 करोड़ की संपत्ति?
बिहार के DG कुंदन कृष्णन पर सुधाकर सिंह का बड़ा आरोप, 100 करोड़ की संपत्ति?
बिहार
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC विवाद और गहराया! केशव मौर्य के कार्यक्रम में थप्पड़ कांड पर विनय कुमार मिश्रा का बड़ा दावा
UGC विवाद और गहराया! केशव मौर्य के कार्यक्रम में थप्पड़ कांड पर विनय कुमार मिश्रा का बड़ा दावा
इंडिया
'प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं हो सकता', SC की अहम टिप्पणी
'प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं हो सकता', SC की अहम टिप्पणी
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
क्रिकेट
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
विश्व
LIVE: ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी, यूएस में मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग
LIVE: ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी, यूएस में मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग
क्रिकेट
IND vs NZ ODI Head to Head: भारत या न्यूजीलैंड, वनडे में किसका पलड़ा भारी? जानें रिकॉर्ड 
भारत या न्यूजीलैंड, वनडे में किसका पलड़ा भारी? जानें रिकॉर्ड 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget