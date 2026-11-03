हुमायूं कबीर की हाईवे जाम करने की धमकी पर भड़की BJP, संजय सरावगी ने दी खुली चेतावनी

पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को नेशनल हाईवे-12 जाम करने की हुमायूं कबीर की धमकी पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है. बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार (3 नवंबर 2026) को पटना में कहा कि अब पश्चिम बंगाल में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आम जनता को परेशान करने की कोशिश हुई तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और नौदा से विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में NH-12 को करीब 4 से 5 घंटे तक जाम करने की धमकी दी है. उन्होंने कहा कि मरादिघी के पास बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे. रेजिनगर से बहरामपुर तक करीब 30 किलोमीटर का रास्ता जाम किया जाएगा. उन्होंने कृष्णानगर, जलांगी, सैंथिया और बर्दवान से भी समर्थकों के पहुंचने का दावा किया है. कबीर ने कहा कि उनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहेगा.

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बाबरी मस्जिद निर्माण से जुड़ा है कार्यक्रम

कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के निर्माण से जुड़े कार्यक्रम का ऐलान किया है. यह तारीख 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी है. कबीर का दावा है कि प्रस्तावित मस्जिद करीब 87 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी. इसमें एक साथ लगभग 80 हजार लोग नमाज पढ़ सकेंगे. उन्होंने 10 दिसंबर 2028 तक निर्माण पूरा करने की बात कही है.

#WATCH | Patna, Bihar: On TMC MLA Humayun Kabir's NH-12 blockade threat, State BJP President Sanjay Saraogi says, "Humayun Kabir and his masters should listen carefully with their ears wide open that the reign of the TMC government in West Bengal, which indulged in appeasement and provided protection to rioters, is now over. Now there is a law-abiding government of the BJP there. The bloody game of creating mayhem on the streets by openly challenging the police and administration, which these people used to play earlier, cannot be tolerated at any cost. If there is even the slightest audacity to block the national highway in the name of December 6 and hold the common public hostage, then the administration will wield such a stern and iron fist that all the arrogance of the law-breakers will vanish in an instant..." — ANI (@ANI) November 3, 2026

संजय सरावगी ने दी सख्त चेतावनी

संजय सरावगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब ऐसी सरकार है जो कानून का पालन कराती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले TMC सरकार में तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया और दंगाइयों को संरक्षण मिला. सरावगी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन को चुनौती देकर सड़कों पर हिंसा फैलाने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं होगी.

आम जनता को परेशान करने पर कार्रवाई की बात

BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 6 दिसंबर के नाम पर हाईवे जाम कर आम लोगों को बंधक बनाने की कोशिश हुई तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा. उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों का अहंकार तोड़ा जाएगा. उधर, हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद इलाके में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है. प्रशासन की नजर प्रस्तावित कार्यक्रम और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर है.

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