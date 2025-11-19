हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में उतरी चिराग पासवान की पार्टी, BJP बोली- 'किडनी दे सकती है तो…'

रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में उतरी चिराग पासवान की पार्टी, BJP बोली- 'किडनी दे सकती है तो…'

Rohini Acharya News: बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार ने टीवी डिबेट में रोहिणी आचार्य को लेकर यह कहा है कि उन्हें मायके में कुंडली मारकर नहीं बैठना चाहिए. अब इस पर सियासत शुरू है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Nov 2025 09:12 AM (IST)
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के समर्थन में उनके भाई तेज प्रताप यादव पहले से थे और अब अन्य दल के नेताओं का भी समर्थन उन्हें मिलने लगा है. बीते मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को रोहिणी आचार्य ने फोन पर एक पत्रकार से बातचीत का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था, जिसके बाद इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. एनडीए के सहयोगी दलों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

दरअसल बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार ने टीवी डिबेट में रोहिणी आचार्य को लेकर यह कहा है कि उन्हें मायके में कुंडली मारकर नहीं बैठना चाहिए. इसके बाद ही रोहिणी आचार्य ने उस पत्रकार को फोन कर खूब सुनाया था और सवाल किया था. इस पर अब चिराग पासवान की पार्टी (एलजेपी रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने बड़ी बात कह दी है.

'भारत में बेटी का मायके पर अधिकार…'

बीते मंगलवार (18 नवंबर, 2025) की रात अरुण भारती ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "बेटी ससुराल में रहेगी या मायके में - यह उसके परिवार का विषय है, किसी दकियानूसी सोच वाले पत्रकार का नहीं. भारत में बेटी का मायके पर अधिकार, संपत्ति पर अधिकार और पैतृक विरासत पर अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कोई पत्रकार नहीं."

उन्होंने आगे लिखा, "पत्रकारिता का काम राजनीति या अन्य विषयों पर सवाल पूछना है, परिवार की परिभाषा और रिश्तों की मर्यादा तय करना नहीं. इस मामले में रोहिणी आचार्य   जी को पूरा समर्थन. पत्रकार महोदय पहले पारिवारिक शिष्टाचार सीखें."

बीजेपी नेता निखिल आनंद ने भी किया हमला

इस पूरे विवाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. निखिल आनंद ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से कहा, "वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी का लड़कियों या बेटियों पर यह प्रवचन और थेथरोलॉजी बहुत ही ज्यादा घटिया, शर्मनाक, बदतमीजी भरा बेशर्मी वाला हरकत है. कन्हैया जी ये प्रवचन रोहिणी आचार्य को किस हैसियत से दे रहे हैं? किसी बेटी को अपने मां-बाप के घर कितना देर और कितने समय रहना चाहिए, यह बताना पत्रकारों का काम बच गया है क्या? बेटी किडनी दे सकती है, तो मां-बाप के घर में हिस्सा भी ले सकती है."

अजीत कुमार, पटना

19 Nov 2025 09:12 AM (IST)
Tej Pratap Yadav Rohini Acharya BIHAR NEWS
