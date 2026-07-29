जहानाबाद: देवर ने की भाभी की हत्या, पेड़ पर टांगा सिर, क्यों हुआ विवाद?

बिहार के जहानाबाद से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है. बुधवार (29 जुलाई, 2026) को एक देवर ने अपनी भाभी का गला काटा और फिर सिर को पेड़ पर टांग दिया. इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

घटना परस बिगहा थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव की है. ​मृतका की पहचान इमादपुर गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार की पत्नी अंशु देवी (उम्र 26-27 साल) के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि खाना मांगने के बाद देरी होने पर विवाद हो गया जिसके बाद यह घटना हुई है.

…और घर के पास ही बैठा रहा

जानकारी के अनुसार, खाना परोसने में देर हुआ तो अंशु का देवर कुणाल आक्रोशित हो गया. इसके बाद उसने घर में रखा धारदार हथियार (गड़ासा) उठा लाया और अपनी भाभी पर जानलेवा हमला कर दिया. उसने गड़ासे से गला काटकर भाभी को मौत के घाट उतार दिया. ​घटना को अंजाम देने के बाद वह कहीं भागा नहीं, बल्कि घर के बाहर एक पेड़ से कटे हुए सिर को टांग दिया और घर के पास ही बैठा रहा.

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आरोपी को किया गया गिरफ्तार

जब ग्रामीणों को इस वीभत्स हत्याकांड की भनक लगी, तो मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्थानीय परस बिगहा थाने को दी. ​सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी देवर कुणाल कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार को भी जब्त कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है.

इस मामले में परस बिगहा एसएचओ सर्व नारायण ने कहा कि खाना मांगने को लेकर देवर ने अपनी भाभी की धारदार हथियार से वार कर हत्या की है. पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

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