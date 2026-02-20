'मम्मी-डैडी ध्यान रखिएगा…', आरा में इंटर की छात्रा फंदे से लटकी, सुसाइड नोट मिला

आरा में बीती (गुरुवार) रात एक इंटर की छात्रा ने आत्महत्या कर ली. आज (शुक्रवार) उसका फिजिक्स का पेपर था. घटना नवादा थाना क्षेत्र के क्लब रोड मोहल्ला की है. लड़की अनन्या कुमारी (उम्र करीब 17-18 साल) रेलवे कर्मचारी सतीश कुमार पांडेय की पुत्री थी. वह सीबीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही थी. उसके कमरे से सुसाइड नोट मिला है.

दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी थी अनन्या

परिजनों के अनुसार, गुरुवार की रात खाना खाने के बाद अनन्या अपने कमरे में सोने चली गई थी. देर रात जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो परिवार के लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. संदेह होने पर दरवाजा तोड़ा गया तो वह दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी मिली.

'बीमारी से परेशान हूं… एग्जाम नहीं दे पाऊंगी'

कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा गया था, "बीमारी से परेशान हूं, एग्जाम नहीं दे पाऊंगी. मम्मी-डैडी ध्यान रखिएगा." बताया जाता है कि अनन्या पिछले कुछ दिनों से जॉन्डिस से पीड़ित थी. शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गई थी. साथ ही परीक्षा को लेकर भी मानसिक दबाव में थी.

परिजनों ने बताया कि वह अक्सर कहती थी कि बीमारी की वजह से उसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है और वह परीक्षा नहीं दे पाएगी. परिवार ने उसे समझाया भी था. इसके बावजूद उसने इस तरह का कदम उठा लिया. घर वालों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा.

सुसाइड नोट को पुलिस ने किया जब्त

घटना की सूचना मिलते ही नवादा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त किया है. बताया जाता है कि अनन्या दो बहनों और एक भाई में दूसरे स्थान पर थी. पिता रेलवे विभाग में सिग्नल सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं. घटना के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है.

