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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसेंसर बोर्ड की नई समिति में बिहार का दबदबा, पंकज त्रिपाठी और विनोद अनुपम को जगह

सेंसर बोर्ड की नई समिति में बिहार का दबदबा, पंकज त्रिपाठी और विनोद अनुपम को जगह

CBFC की नई सलाहकार समिति में बिहार से पंकज त्रिपाठी और विनोद अनुपम शामिल हुए हैं. अनुपम ने बिहार में CBFC इकाई और भोजपुरी-मैथिली सिनेमा को सुविधा देने की पहल की बात कही.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 17 Sep 2026 05:38 PM (IST)
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केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की नई सलाहकार समिति में बिहार से अभिनेता पंकज त्रिपाठी और वरिष्ठ फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम को शामिल किया गया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अगले तीन साल के लिए 18 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया है. मुंबई मुख्यालय वाली इस समिति में देश के अलग-अलग हिस्सों से सिनेमा और कला जगत से जुड़े लोगों को जगह मिली है. बिहार के लिहाज से इसे राज्य के फिल्मकारों और क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाने का अवसर माना जा रहा है.

नई समिति में बिहार से दो प्रमुख नाम शामिल हैं. अभिनेता पंकज त्रिपाठी हिंदी सिनेमा में बिहार की पृष्ठभूमि और स्थानीय कहानियों को लेकर लंबे समय से पहचाने जाते हैं. वहीं वरिष्ठ फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम को भी समिति में जगह मिली है. अनुपम ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बिहार के फिल्मकारों को अधिक सुविधाएं और सहूलियत दिलाने की होगी.

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बिहार में CBFC की इकाई खोलने की पहल

विनोद अनुपम के मुताबिक, भोजपुरी, मैथिली और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन को आसान बनाने के लिए बिहार में CBFC की इकाई खोलने का प्रयास किया जाएगा. फिलहाल फिल्मों के प्रमाणन के लिए राज्य के फिल्मकारों को दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है. स्थानीय इकाई बनने से प्रमाणन की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो सकती है.

क्षेत्रीय फिल्मों और फिल्मकारों पर फोकस

अनुपम ने कहा कि समिति में रहते हुए वे बिहार के सिनेमा से जुड़े मुद्दों को सामने रखने की कोशिश करेंगे. उनका जोर ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करने पर होगा, जिनमें मनोरंजन के साथ सामाजिक सरोकार भी हों. फिल्मों में फूहड़ता और असंसदीय भाषा जैसे विषयों पर भी प्रमाणन नियमों के मुताबिक विचार किया जाएगा.

प्रियदर्शन से प्रीति जिंटा तक बड़े नाम

18 सदस्यीय समिति में निर्देशक प्रियदर्शन, अभिनेता मनोज जोशी, सुनील शेट्टी, पल्लवी जोशी, रूपाली गांगुली, प्रसेनजीत चटर्जी और प्रीति जिंटा समेत कई चर्चित नाम शामिल हैं. संगीतकार रिकी केज और फिल्म निर्माण से जुड़े अन्य विशेषज्ञ भी समिति का हिस्सा हैं. बिहार से पंकज त्रिपाठी और विनोद अनुपम की मौजूदगी से भोजपुरी और मैथिली सिनेमा से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर मिलेगा.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 17 Sep 2026 05:38 PM (IST)
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