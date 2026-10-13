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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशिव की बारात वाले राहुल गांधी के बयान पर BJP बोली- 'सिंहासन पर…'

शिव की बारात वाले राहुल गांधी के बयान पर BJP बोली- 'सिंहासन पर…'

बिहार बीजेपी के नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि आंदोलन के माध्यम से टाइम पास कर रहे हैं. इसके बाद वे विदेश चले जाएंगे. उन्होंने कहा कि लंपटगिरी की इजाजत किसी को नहीं है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Oct 2026 02:43 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शिव की बारात वाली टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है. बिहार बीजेपी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को कहा कि राहुल गांधी को शिव की बारात का मतलब समझ में आए तब तो, शिव की बारात उन्होंने देखी हो तब तो, शिव का मतलब है जहर पिया, जीवन दिया, राहुल गांधी तो यहां जहर ही उगल रहे हैं. 

मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "जिन्होंने भगवान राम का विरोध किया हो, जिन्होंने कुंभ का विरोध किया हो, वो आज शिव पर ज्ञान देंगे? ये नक्सली दिमाग का प्रदर्शन है. लंपटगिरी की इजाजत किसी को नहीं है. यह देश की जनता ने तय कर लिया है, सत्य सनातन की छाया में ही शासन होगा और देश के सिंहासन पर राम भक्त ही शासन करेगा."

राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि अभी आंदोलन के माध्यम से टाइम पास कर रहे हैं. इसके बाद विदेश घूमेंगे. अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में कितनी सीट देंगे, पहले तय कर लीजिए. 

यह भी पढ़ें- CEC विवाद: गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, 'राहुल गांधी मान चुके हैं कि…'

'कभी डोसा खिला रहे, कभी चाय पिला रहे'

मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी द्वारा अपने घर पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चाय पर बुलाने पर कहा, "कभी डोसा खिला रहे हैं, कभी चाय पिला रहे हैं, कभी हाई-टी कर रहे हैं. अखिलेश यादव कितनी सीट देंगे, पहले ये तो डील कर लें. तेजस्वी यादव ने तो यहां बिहार में एमएलसी में एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस को और वहां जाकर तमाशा कर रहे हैं कि हम चाय साथ पी रहे हैं, डोसा साथ खा रहे हैं. जनता बेवकूफ है क्या?"

यह भी पढ़ें- 'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi BJP BIHAR NEWS
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