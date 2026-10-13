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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआशुतोष रांका को पुलिस ने थाने में रखा, CJP नेता बोले, '...तो परसों 10 हजार लोग आएंगे'

आशुतोष रांका को पुलिस ने थाने में रखा, CJP नेता बोले, '...तो परसों 10 हजार लोग आएंगे'

सीजेपी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास आज जंतर-मंतर पर गेट फांदकर और बैरिकेड्स लांघकर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे. जिसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 13 Oct 2026 02:29 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास ने प्रोटेस्ट किया. सीजेपी के नेता जंतर-मंतर पर गेट फांदकर और बैरिकेड्स लांघकर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे. जहां पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक बार फिर हिरासत में ले लिया है. हिरासत में लेने के बाद पुलिस सभी को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जाफरपुर कलाँ पुलिस थाने में ले गई है.

सीजेपी नेता आशुतोष रांका, सौरव दास, अजिंक्य शिंदे समेत 11 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है. फिलहाल सीजेपी के सभी नेता इसी जाफरपुर थाने में हिरासत में है और थाने के बाहर के हिस्से को बैरिकेड के बंद कर दिया गया है.

वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा
सीजेपी के नेताओं के मुताबिक उन्हें या वकीलों को हिरासत में लिए गए सीजेपी के नेताओं से ना ही मिलने दिया जा रहा है और ना ही बात करने दिया जा रहा है.

जंतर-मंतर पर करते रहेंगे प्रोटेस्ट
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर आशुतोष रांका का वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्होंने कहा है, ''दोस्तों हमने जो वादा किया था हम उसपर टिके हुए हैं. जब तक नहीं हटेंगे जब तक ज्ञानेश कुमार अपना इस्तीफा नहीं दे देता है. प्रोटेस्ट जंतर-मंतर पर ही होगा, इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का जंतर-मंतर पर ही होगा. आज 10 लोग आए हैं कल 1000 लोग आए हैं, परसो 10 हजार लोग आएंगे. तब तक नहीं हटेंगे जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते हैं. जो डिनोटिफाई करना है कर लो, इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का जंतर-मंतर पर ही होगा. जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो. भारत माता की जय.''

बता दें 10 अक्टूबर को सीजेपी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली थी. प्रोटेस्ट से पहले ही सीजेपी के नेताओं को एयरपोर्ट से दिल्ली पुलिस से हिरासत में ले लिया था. जिसके 24 घंटे बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था.

ये भी पढ़ें: 'AAP, DMK, विजय...', वो 5 बड़ी विपक्षी पार्टियां जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SC नहीं गई

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 13 Oct 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Ashutosh Ranka CJP Protest Saurav Das
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