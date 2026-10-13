आशुतोष रांका को पुलिस ने थाने में रखा, CJP नेता बोले, '...तो परसों 10 हजार लोग आएंगे'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास ने प्रोटेस्ट किया. सीजेपी के नेता जंतर-मंतर पर गेट फांदकर और बैरिकेड्स लांघकर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे. जहां पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक बार फिर हिरासत में ले लिया है. हिरासत में लेने के बाद पुलिस सभी को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जाफरपुर कलाँ पुलिस थाने में ले गई है.

सीजेपी नेता आशुतोष रांका, सौरव दास, अजिंक्य शिंदे समेत 11 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है. फिलहाल सीजेपी के सभी नेता इसी जाफरपुर थाने में हिरासत में है और थाने के बाहर के हिस्से को बैरिकेड के बंद कर दिया गया है.

वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा

सीजेपी के नेताओं के मुताबिक उन्हें या वकीलों को हिरासत में लिए गए सीजेपी के नेताओं से ना ही मिलने दिया जा रहा है और ना ही बात करने दिया जा रहा है.

We are not going to bow down to your dictatorial orders! https://t.co/TZZVGxVEdb — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 13, 2026

जंतर-मंतर पर करते रहेंगे प्रोटेस्ट

कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर आशुतोष रांका का वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्होंने कहा है, ''दोस्तों हमने जो वादा किया था हम उसपर टिके हुए हैं. जब तक नहीं हटेंगे जब तक ज्ञानेश कुमार अपना इस्तीफा नहीं दे देता है. प्रोटेस्ट जंतर-मंतर पर ही होगा, इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का जंतर-मंतर पर ही होगा. आज 10 लोग आए हैं कल 1000 लोग आए हैं, परसो 10 हजार लोग आएंगे. तब तक नहीं हटेंगे जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते हैं. जो डिनोटिफाई करना है कर लो, इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का जंतर-मंतर पर ही होगा. जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो. भारत माता की जय.''

बता दें 10 अक्टूबर को सीजेपी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली थी. प्रोटेस्ट से पहले ही सीजेपी के नेताओं को एयरपोर्ट से दिल्ली पुलिस से हिरासत में ले लिया था. जिसके 24 घंटे बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था.

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