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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'देश में गुस्सा और आक्रोश है', मनोज झा बोले- लोग शौक से सड़क पर नहीं उतरते

'देश में गुस्सा और आक्रोश है', मनोज झा बोले- लोग शौक से सड़क पर नहीं उतरते

इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर मनोज झा ने कहा कि लोग गुस्से और आक्रोश के कारण सड़कों पर उतर रहे हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नजीर पेश करने की उम्मीद जताई और राहुल गांधी की चाय चर्चा पर भी बात की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 13 Oct 2026 02:50 PM (IST)
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इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद मनोज झा ने कहा कि देशभर में लोग अपने-अपने तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि लोग किसी शौक से प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनके भीतर गुस्सा और आक्रोश है. मनोज झा ने आरोप लगाया कि एक कथित बेईमानी के ढांचे को संरक्षण दिया गया है और उसे बचाने वाले लोग उसके लाभार्थी हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ी नजीर पेश करेगा.

मनोज झा ने इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर कहा कि विरोध केवल एक दिन या कुछ सड़कों तक सीमित नहीं है. उनके मुताबिक, देशभर में लोग अपने तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक कथित बेईमानी के ढांचे को बचाया जा रहा है और उसे संरक्षण देने वाले लोग इससे लाभ उठा रहे हैं. ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ें- 'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा

इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट तक किया मार्च

आरजेडी सांसद ने बताया कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संबंधित मुद्दे पर याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया. उन्होंने कहा कि पूरे मामले से शीर्ष अदालत पहले से अवगत है. मनोज झा ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला या नजीर पेश करेगा, जिससे भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा न हो सके. हालांकि, उन्होंने अदालत के संभावित फैसले के बारे में कोई निश्चित दावा नहीं किया.

राहुल गांधी की चाय पर चर्चा को लेकर क्या कहा?

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चाय पर चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल पर मनोज झा ने कहा कि जब इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता और सांसद एक साथ मौजूद हों, तो चाय के दौरान और उसके बाद भी बातचीत होना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि बैठक में क्या चर्चा होगी और उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसकी जानकारी उचित समय पर दी जाएगी.

विपक्षी नेताओं की बैठक पर टिकी नजरें

मनोज झा के बयान से संकेत मिलता है कि इंडिया ब्लॉक के नेता प्रदर्शन और आगे की रणनीति पर आपसी चर्चा कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका और विपक्षी दलों की आगामी बैठक के घटनाक्रम पर अब नजर रहेगी. विपक्ष ने अपने विरोध को जनाक्रोश से जोड़ते हुए मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की उम्मीद जताई है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 13 Oct 2026 02:50 PM (IST)
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