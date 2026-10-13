'देश में गुस्सा और आक्रोश है', मनोज झा बोले- लोग शौक से सड़क पर नहीं उतरते

इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद मनोज झा ने कहा कि देशभर में लोग अपने-अपने तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि लोग किसी शौक से प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनके भीतर गुस्सा और आक्रोश है. मनोज झा ने आरोप लगाया कि एक कथित बेईमानी के ढांचे को संरक्षण दिया गया है और उसे बचाने वाले लोग उसके लाभार्थी हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ी नजीर पेश करेगा.

मनोज झा ने इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर कहा कि विरोध केवल एक दिन या कुछ सड़कों तक सीमित नहीं है. उनके मुताबिक, देशभर में लोग अपने तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक कथित बेईमानी के ढांचे को बचाया जा रहा है और उसे संरक्षण देने वाले लोग इससे लाभ उठा रहे हैं. ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं.

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इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट तक किया मार्च

आरजेडी सांसद ने बताया कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संबंधित मुद्दे पर याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया. उन्होंने कहा कि पूरे मामले से शीर्ष अदालत पहले से अवगत है. मनोज झा ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला या नजीर पेश करेगा, जिससे भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा न हो सके. हालांकि, उन्होंने अदालत के संभावित फैसले के बारे में कोई निश्चित दावा नहीं किया.

दिल्ली: आरजेडी सांसद मनोज झा ने इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर कहा, "कल ही सिर्फ सड़कों पर नहीं उतरें। पूरा देश अपने-अपने हिसाब से, अपने तरीके से सड़कों पर है। और सड़क पर क्यों है? कोई शौक से नहीं जाता। लोगों के अंदर गुस्सा है,आक्रोश है। एक बेईमानी के आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट किया है और जो इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उसके बेनिफिशियरी हैं, जिसे हिंदी में लाभार्थी कहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सब अवगत है। कल पुनः संकलन करके पूरे इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च करके वो याचिका दाखिल की है। मुझे पूरी उम्मीद है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक बड़ी नजीर पेश करेंगे, ताकि कल कोई खिलवाड़ न कर पाए।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 13, 2026

राहुल गांधी की चाय पर चर्चा को लेकर क्या कहा?

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चाय पर चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल पर मनोज झा ने कहा कि जब इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता और सांसद एक साथ मौजूद हों, तो चाय के दौरान और उसके बाद भी बातचीत होना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि बैठक में क्या चर्चा होगी और उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसकी जानकारी उचित समय पर दी जाएगी.

विपक्षी नेताओं की बैठक पर टिकी नजरें

मनोज झा के बयान से संकेत मिलता है कि इंडिया ब्लॉक के नेता प्रदर्शन और आगे की रणनीति पर आपसी चर्चा कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका और विपक्षी दलों की आगामी बैठक के घटनाक्रम पर अब नजर रहेगी. विपक्ष ने अपने विरोध को जनाक्रोश से जोड़ते हुए मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की उम्मीद जताई है.

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