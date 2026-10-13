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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडन BJP न सपा और कांग्रेस, यूपी के मुस्लिमों ने इस पार्टी को दिया समर्थन?

न BJP न सपा और कांग्रेस, यूपी के मुस्लिमों ने इस पार्टी को दिया समर्थन?

यूपी में भारतीय मुस्लिम मंच ने बसपा को समर्थन का ऐलान कर सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है. मंच ने ऐलान किया कि मायावती को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 13 Oct 2026 03:01 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों में गठबंधन के बीच भारतीय मुस्लिम मंच ने बड़ा ऐलान कर दिया है. मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉ मुमताज आलम रिजवी ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन का ऐलान किया है.

डॉ रिजवी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकारों को देख लिया है,बोले बसपा सरकार में न बुलेट और न बुलडोजर और न ही दंगा-फसाद था. उन्होंने सपा पर मुस्लिमों को ठगने का आरोप लगाया है. प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम में यह ऐलान किया गया.

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बहुजन समाज पार्टी को समर्थन 

भारतीय मुस्लिम मंच के नेताओं ने कहा कि प्रदेश के मुसलमानों से अपील है कि बसपा को वोट देकर पांचवीं बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाएं.भारतीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकारों को देख लिया है. बीजेपी सरकार में केवल बुलेट और बुलडोजर का शोर और जोर है. दलितों और मुसलमानों के घरों पर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं. संविधान और अदालत को ताक पर रखकर फर्जी मुठभेड़ की जा रही है. 

बीजेपी राज में कानून-व्यवस्था उखड़ी 

डॉ रिजवी ने आरोप लगाए हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है. बीजेपी ने घर बसाने का दावा किया थाम, लेकिन वे अब घर उजाड़ रहे हैं. इसके साथ ही सपा सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में केवल दंगे हुए थे,मुसलमानों ने बहुत ही अरमानों से मुलायम सिंह यादव की सरकार बनाने का काम किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना अनुभव के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, जिस कारण मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हुआ.

यहां बता दें कि विधानसभा चुनावों से पहले हर पार्टी अपना वोट बैंक साधने में जुटा है, ऐसे में मुस्लिम मंच बसपा के साथ जुड़कर प्रदेश में नए समीकरण बनाना चाहता है, ताकि आने वाले चुनावों  में उसकी भी भूमिका रहे.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 13 Oct 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
BSP MAYAWATI UP NEWS
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