हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधानसभा चुनाव में मायावती के लिए खुशखबरी, BSP ने इस सीट पर बनाई बढ़त

बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती के लिए खुशखबरी, BSP ने इस सीट पर बनाई बढ़त

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती के लिए खुशखबरी, BSP ने इस सीट पर बनाई बढ़त

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Nov 2025 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती के लिए खुशखबरी, BSP ने इस सीट पर बनाई बढ़त

Published at : 14 Nov 2025 10:07 AM (IST)
Tags :
BSP Bihar Election Result Live MAYAWATI Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
Live: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: बदलती आंकड़ों की तस्वीर, पोस्टल बैलट में अन्य आगे | ABP News
Bihar Election 2025 Result: बिहार चुनाव की रेस में बाहुबली की कतार में कौन-कौन शामिल? | ABP News
Bihar Election 2025 Result: Tejashwi बनाम Nitish की चुनावी फाइट में कौन बनेगा विजेता? | ABP News
Bihar Election 2025 Result: रुझान खुलते ही महागठबंधन ने चौंकाया ! | Prashant Kishore | ABP News
Bihar Election 2025 Result: नतीजों से पहले Vijay Sinha ने की पूजा । NDA । RJD । Tejashwi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
Live: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'जॉली एलएलबी 3' सहित ये 7 नई फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं ये 7 नई फिल्में-सीरीज
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget