प्रदेश में आज (मंगलवार) से बिहार बोर्ड वालों की 10वीं की परीक्षा शुरू हुई है. परीक्षा में किसी तरह की धांधली न हो ऐसे में पहले से ही गाइडलाइन जारी किए गए हैं. दो पालियों में परीक्षा होनी है. इसके लिए प्रदेश भर में 1699 सेंटर बनाए गए हैं. हालांकि पहले दिन बिहार के अलग-अलग जिलों में कई सेंटर पर बच्चे कुछ देरी से पहुंचे जिन्हें एंट्री नहीं मिली. ऐसे में वे गेट पर ही रोने लगे.

पटना के दो अलग-अलग सेंटर से ऐसी तस्वीर देखने को मिली. परीक्षा सेंटर का गेट ठीक 9 बजते ही बंद कर दिया गया. कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक बच्ची परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंची तो उसे अंदर नहीं जाने दिया गया. हालांकि बच्ची के पिता ने गेट से चढ़ाकर पार करवाया.

दो मिनट की देरी के कारण नहीं दिया गया प्रवेश

पटना के ही एक अन्य सेंटर श्री दरोगा प्रसाद राय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चितकोहरा (सरिस्ताबाद) में निखिल नाम के बच्चे को एग्जाम देने से रोक दिया गया. वह कुछ मिनट की देरी से पहुंचा था. निखिल के अनुसार सिर्फ दो मिनट ही लेट हुआ था. बहुत विनती के बाद भी उसे प्रवेश नहीं करने दिया गया. उसका कहना था कि वह मनेर से आया था. परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर काफी जाम था. इस वजह से लेट हो गया.

बेतिया में भी कई छात्राओं के साथ हुई समस्या

उधर पटना के अलावा बेतिया से भी ऐसा ही मामला सामने आया. मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहीं कई बच्चियां समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सकीं, जिसके कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया. छात्राओं ने बताया कि शहर में भारी ट्रैफिक जाम की वजह से वे निर्धारित समय से देर से पहुंचीं. जब वे परीक्षा केंद्र पहुंचीं तो गेट बंद हो चुका था और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. प्रवेश नहीं मिलने पर ये छात्राएं गेट के पास ही रोने लगीं. यह मामला आमना उर्दू प्लस टू विद्यालय परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है, जहां कई छात्राओं को परीक्षा देने से वंचित रहना पड़ा.

