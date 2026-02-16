हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Board 10th Exam 2026: बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे

Bihar Board 10th Exam 2026: बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे

Bihar Board Matric Examination 2026: इस साल परीक्षा के लिए 15.12 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या 7.85 लाख है, जबकि छात्रों की संख्या 7.26 लाख है. देखिए डिटेल्स.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 16 Feb 2026 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) की ओर से 10वीं (मैट्रिक) का बोर्ड एग्जाम मंगलवार (17 फरवरी, 2026) से शुरू होने वाला है. कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्‍न कराने के लिए समिति की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुताबिक, इस साल परीक्षा के लिए 15.12 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या 7.85 लाख है, जबकि छात्रों की संख्या 7.26 लाख है. इस बार छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है. राज्यभर में 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

दो पालियों में होगी परीक्षा

यह परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी. पहली पाली सुबह 9.30 बजे से 12.45 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दो बजे से शाम 5.15 तक चलेगी. पहली पाली के लिए परीक्षार्थियों को नौ बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा. बीएसईबी के मुताबिक, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. कई जिलों में लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है.

गड़बड़ी पर तुरंत होगी कार्रवाई

कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरी परीक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी छात्र को इलेक्ट्रॉनिक वॉच, स्मार्ट वॉच या मैग्नेटिक वॉच पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया है.

प्रवेश के समय देखा जाएगा कि परीक्षार्थियों के पास वैध प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अलावा कुछ और भी तो नहीं है. परीक्षार्थियों की दो स्तरों पर तलाशी ली जाएगी. परीक्षा में बाधा पहुंचाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है.

हर जिले में चार-चार मॉडल केंद्र

सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती रहेगी, ताकि माहौल शांत और पारदर्शी बना रहे. प्रत्येक जिले में चार-चार 'मॉडल केंद्र' तैयार किए गए हैं, जिसमें केवल छात्राएं शामिल होंगी. मॉडल केंद्र में प्रतिनियुक्त सभी कर्मी भी महिलाएं रहेंगी.

यह भी पढ़ें- Bihar Government Jobs: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 16000 से अधिक पदों पर होगी बंपर भर्ती, देखें डिटेल्स

Published at : 16 Feb 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
BSEB Bihar Board Matric Exam BIHAR NEWS Bihar Board Matric Exam 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Board 10th Exam 2026: बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बिहार
पटना में 13 यूनिवर्सिटी के अतिथि शिक्षकों का धरना, सरकार से लगाई ये गुहार, क्या हैं मांगें?
पटना में 13 यूनिवर्सिटी के अतिथि शिक्षकों का धरना, सरकार से लगाई ये गुहार, क्या हैं मांगें?
बिहार
बिहार: आदर्श माध्यमिक स्कूलों के लिए 11 मार्च को प्रवेश परीक्षा, 20 Feb तक बढ़ी आवेदन की तारीख
बिहार: आदर्श माध्यमिक स्कूलों के लिए 11 मार्च को प्रवेश परीक्षा, 20 Feb तक बढ़ी आवेदन की तारीख
बिहार
लैंड फॉर जॉब केस: लालू यादव-राबड़ी देवी ने खुद को बताया बेगुनाह, ट्रायल का करेंगे सामना
लैंड फॉर जॉब केस: लालू यादव-राबड़ी देवी ने खुद को बताया बेगुनाह, ट्रायल का करेंगे सामना
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी? | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी? | CM Yogi | Seedha Sawal
Gold Silver Price Crash: सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा धमाका, अचानक गिरे रेट! देखिए |ABPLIVE
ABP Report: भागवत की हिंदू कथा! | Mohan Bhagwat | Hindu | Viral Video
ABP Report: भागवत की हिंदू कथा! | Mohan Bhagwat | Hindu | Viral Video | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
बिहार
Nilesh Deore News: कौन हैं IAS निलेश रामचंद्र देवरे जिनके चलते बिहार में मचा हंगामा? पूरा विवाद भी जानिए
कौन हैं IAS निलेश रामचंद्र देवरे जिनके चलते बिहार में मचा हंगामा? पूरा विवाद भी जानिए
ओटीटी
4 हफ्तों से Netflix पर राज कर रही ये इंडियन वेब सीरीज, टॉप-5 की लिस्ट देखें
4 हफ्तों से Netflix पर राज कर रही ये इंडियन वेब सीरीज, टॉप-5 की लिस्ट देखें
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
ट्रेंडिंग
मेहंदी में बनाया Amazon का ‘स्माइल’ लोगो, ऑफिस से शुरू हुई लव स्टोरी को दुल्हन ने यूं बनाया खास, वीडियो वायरल
मेहंदी में बनाया Amazon का ‘स्माइल’ लोगो, ऑफिस से शुरू हुई लव स्टोरी को दुल्हन ने यूं बनाया खास, वीडियो वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget