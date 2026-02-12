बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चौथे चरण (TRE-4) की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है. बीपीएससी को सरकार की ओर से बहाली के लिए अधियाचना मिल गई है. बीते बुधवार (11 फरवरी, 2026) को बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई है.

पत्र में लिखा गया है, "बिहार लोक सेवा आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा एक से पांच, छह से आठ, 9 से 10 और 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग से भी नियुक्ति के लिए एक से पांच, छह से 10 और 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक तथा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना प्राप्त हुई है."

— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) February 11, 2026

यह भी लिखा गया है, "उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए समेकित विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सूचना शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी."

किस वर्ग में कितने पदों पर होगी भर्ती?

कक्षा वार पदों की बात की जाए तो एक से पांचवीं कक्षा तक के लिए लगभग 10,500, छठी से आठवीं कक्षा के लिए करीब 8,500, नौवीं से 10वीं में करीब 9000 औ 11-12 के लिए लगभग 16500 हजार पद खाली हैं. कुछ पद आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यह लगभग तय है कि 45 से 46 हजार के करीब ही पद रहने वाले हैं.

अभी हाल ही में बिहार विधानसभा परिसर में मीडिया के समक्ष बयान जारी कर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था कि जल्द भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा. शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से आंदोलन नहीं करने की अपील भी की थी. अभी तक बीपीएससी से तीन चरणों में शिक्षकों की बहाली हुई है. अब चौथे चरण की तैयारी शुरू है. मार्च के पहले सप्ताह में विज्ञापन निकलने की संभावना है.

