बिहार: BPSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, TRE-4 परीक्षा का जिक्र न होने पर आक्रोश

हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: BPSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, TRE-4 परीक्षा का जिक्र न होने पर आक्रोश

BPSC 2026 Calendar: BPSC ने 2026 की परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी किया. इसमें TRE 4 परीक्षा का जिक्र नहीं हैं जिससे शिक्षक और अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश दिख रहा है.

By : शशांक कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Feb 2026 09:13 PM (IST)
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है. जिसमें TRE-4 परीक्षा का कोई जिक्र नहीं है. इसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है. आज पटना में वीरचंद पटेल पथ पर अभ्यर्थियों ने बैनर-पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन किया. बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष एवं छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल 16 जुलाई को ट्वीट किया था कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जल्द जारी होगा. विधानसभा चुनाव में वादा किया गया था कि सवा लाख पदों पर बहाली निकाली जाएगी.

छात्र नेता ने साधा निशाना

छात्र नेता ने कहा कि इस साल जनवरी में शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने ऐलान किया कि जनवरी के आखिर तक विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है. छात्र नेता का कहना है कि हम लोगों के साथ वादाखिलाफी और ठगने का काम किया गया है. उन्होंने कहा कि हमारे भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है. इसके लिए 16 फरवरी से आंदोलन शुरू किया जाएगा. 

साथ ही उन्होंने बताया कि पटना कॉलेज से मार्च शुरू करेंगे और विधानसभा का घेराव करने के लिए जाएंगे. चेतावनी देते हुए छात्र नेता ने कहा कि अभी भी सरकार से आग्रह है कि हम लोगों की मांगें सुनी जाएं.

लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं मांग

बता दें शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से BPSC चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4) का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं. पूरी सीटों के साथ 1 लाख 20 हजार पदों पर बहाली निकालने की मांग कर रहे हैं. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-1, TRE-2, TRE-3ट के तहत लाखों युवाओं को नौकरी मिल चुकी है. 

चौथे चरण की परीक्षा लेने की मांग जोर पकड़ रही है. इसके तहत प्राथमिक (कक्षा 1-5), मिडिल स्कूल (कक्षा 6-8), सेकेंडरी (कक्षा 9-10) और सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 11-12) में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. सरकार ने आने वाले सालों में एक करोड़ रोजगार देने का वादा किया है. लेकिन उन्हीं मुद्दों पर घेराव किया जा रहा है.

Published at : 04 Feb 2026 09:13 PM (IST)
BPSC​ BIHAR NEWS PATNA NEWS
