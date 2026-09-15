रसगुल्ला खाते ही दौड़ा 8 साल का शिवम, गिरते ही गले में फंसा टुकड़ा; मौत

बिहार के गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र में रविवार (13 सितंबर 2026) रात एक दर्दनाक हादसे में आठ साल के बच्चे की मौत हो गई. सोनू बिगहा गांव में घर में रखा रसगुल्ला खाने के बाद बच्चा दौड़ने लगा. इसी दौरान वह अचानक गिर पड़ा और रसगुल्ला उसके गले में फंस गया. सांस लेने में परेशानी के बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

मृतक की पहचान सोनू बिगहा निवासी बच्चू यादव के आठ वर्षीय बेटे शिवम कुमार के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, घर में रसगुल्ले रखे थे. उसकी मां ने शिवम को रसगुल्ला खाने से मना किया था, लेकिन उसने रसगुल्ला खा लिया और इसके बाद दौड़ने लगा. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा.

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गिरते ही बिगड़ने लगी हालत

परिजनों के मुताबिक, गिरने के बाद शिवम को सांस लेने में परेशानी होने लगी. देखते ही देखते उसकी हालत गंभीर हो गई. परिजन उसे तत्काल बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने के कारण उसे मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया.

अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

शिवम को सीएचसी की एंबुलेंस से मगध मेडिकल ले जाया जा रहा था. परिजनों के अनुसार, रास्ते में उसकी हालत और बिगड़ गई. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया. बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

दो बहनों का इकलौता भाई था शिवम

शिवम दो बहनों का इकलौता भाई था. उसकी अचानक मौत की खबर से सोनू बिगहा गांव में मातम पसरा है. परिवार के लोगों के मुताबिक, उन्हें इस हादसे पर यकीन नहीं हो रहा है. रविवार रात हुई इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. स्थानीय लोगों ने परिवार के प्रति संवेदना जताई है.

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