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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह के निष्कासन पर आया मांझी का बयान, बोले- पार्टी का अधिकार...

अनंत सिंह के निष्कासन पर आया मांझी का बयान, बोले- पार्टी का अधिकार...

जीतन राम मांझी ने अनंत सिंह के जेडीयू से छह साल के निष्कासन को अनुशासनात्मक कार्रवाई बताया. उन्होंने कहा कि एनडीए इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता और असर समय बताएगा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 25 Oct 2026 07:09 PM (IST)
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मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के प्रमुख मांझी ने इसे पार्टी की सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई बताया. उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल में अनुशासन जरूरी है. पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार पार्टी नेतृत्व के पास होता है.

मांझी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को चलाने के लिए अनुशासन जरूरी है. यदि कोई नेता पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ काम करता है, तो पार्टी प्रमुख उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं. उनके मुताबिक, जेडीयू ने अनंत सिंह के मामले में यही किया है. मांझी ने इस फैसले को असामान्य बताने से इनकार किया.

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NDA इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता

अनंत सिंह के निष्कासन से बिहार की राजनीति पर पड़ने वाले असर को लेकर मांझी ने कहा कि वह और एनडीए इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते. जब उनसे पूछा गया कि इस कार्रवाई का आगे क्या परिणाम होगा, तो उन्होंने कहा कि इसका असर क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा. उन्होंने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक आकलन करने से परहेज किया.

MLC चुनाव में विरोध करने का आरोप

जेडीयू ने हाल ही में अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है. पार्टी की कार्रवाई के पीछे विधान परिषद चुनाव के दौरान पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप बताया गया है. आरोप है कि अनंत सिंह ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय विपक्षी प्रत्याशी का प्रचार किया. साथ ही, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई.

अनंत सिंह के अगले कदम पर नजर

निष्कासन के बाद अनंत सिंह ने कहा है कि जनता ही उनकी पार्टी है और जनता ही उनके लिए सबसे अहम है. अब सवाल है कि पार्टी से बाहर होने के बाद वह अपनी राजनीतिक रणनीति कैसे तय करेंगे. मोकामा में उनके प्रभाव और बिहार की राजनीति पर इस फैसले का कितना असर पड़ेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 25 Oct 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi Patna News BIHAR NEWS
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