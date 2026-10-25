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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह के निष्कासन पर RJD का तंज, बोली- गद्दारों को कर्मों की सजा मिल रही

अनंत सिंह के निष्कासन पर RJD का तंज, बोली- गद्दारों को कर्मों की सजा मिल रही

अनंत सिंह के JDU से छह साल के निष्कासन पर RJD ने तंज कसते हुए लिखा, ‘गद्दारों को कर्मों की सजा मिल रही है.’ अनंत सिंह ने भी सरकार बचाने को लेकर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 25 Oct 2026 07:08 PM (IST)
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बिहार में अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निकाले जाने के बाद सियासी बयानबाजी जारी है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिना नाम लिए अनंत सिंह और दूसरे नेताओं पर निशाना साधा है. पार्टी ने लिखा, ‘गद्दारों को कर्मों की सजा मिल रही है.’ आरजेडी ने पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि विश्वासघात करने और कराने वाले दोनों ही आज बेहाल हैं.

वहीं, अनंत सिंह ने भी अपने निष्कासन पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू नेता अशोक चौधरी का नाम लेते हुए सवाल किया कि उनकी सरकार किसने बचाई थी. अनंत सिंह ने खुद कहा कि इन लोगों के लिए उन्होंने गद्दारी की थी. उनके इस बयान को पुराने फ्लोर टेस्ट और बिहार की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह को लेकर सुधाकर सिंह का बड़ा दावा, JDU का होगा अंत!

RJD ने पोस्ट में क्या लिखा?

आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, ‘गद्दारों को कर्मों की सजा मिल रही है.’ पार्टी ने कहा कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता के लिए कभी किसी का अहित नहीं किया. आरजेडी के मुताबिक, लालू और तेजस्वी ने अनैतिकता स्वीकार करने के बजाय जेल जाना और मीडिया ट्रायल का सामना करना मंजूर किया. पार्टी ने दावा किया कि सरकार जाने के बाद भी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया.

तेजस्वी के विधानसभा वाले बयान का जिक्र

आरजेडी ने पोस्ट में दावा किया कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में तीनों नेताओं को जवाब देते हुए उनके राजनीतिक भविष्य की ओर इशारा किया था. पार्टी ने लिखा कि तेजस्वी ने उन्हें विनम्रता से समय का तकाजा याद दिलाया था. पोस्ट में तीनों नेताओं के परिजनों का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि वे अपने-अपने तरीके से परेशान हैं.

2024 के विश्वास मत से जोड़ा मामला

आरजेडी ने अपने पोस्ट में 2024 के विश्वास मत का जिक्र किया. पार्टी ने आरोप लगाया कि उस समय उसके साथ विश्वासघात किया गया था. पोस्ट में लिखा गया कि इस घटनाक्रम में शामिल तीनों नेताओं की सजा का अभी एक चक्र ही पूरा हुआ है. आरजेडी ने सवाल उठाया कि गठबंधन तोड़ने वाले, इसे तुड़वाने वाले और सरकार बचाने वाले आज किस स्थिति में हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 25 Oct 2026 07:08 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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