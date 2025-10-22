बिहार चुनाव 2025: 'ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी', महागठबंधन पर बीजेपी ने कसा तंज

बिहार चुनाव में महागठबंधन में चल रही उथल-पुथल पर बीजेपी ने हमला बोला है. बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहावत के जरिए हमला बोला. उन्होंने कहा, "ना नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी."

राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक रैली के दौरान बयान दिया और कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे. तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा तंज कसा. एएनआई से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि ना नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, पुरानी कहावत है, महागठबंधन की यही स्थिति है. यह सब कई दिनों से चल रहा है. इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई.

उन्होंने कहा कि पता ही नहीं चल रहा है कितने पर आरजेडी-कांग्रेस, सीपीआई और कितने पर सीपीआई माले लड़ रहा है. प्रकाश पासवान ने आगे कहा, "यह लोग फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के नाम पर आपस में भिड़ रहे हैं."

#WATCH | Patna, Bihar: On the Mahagathbandhan press conference, BJP National Spokesperson Dr Guru Prakash Paswan says, "...For how many days have these press conferences been going on?... These people are fighting among themselves in the name of a friendly contest...An RJD worker… pic.twitter.com/IG5RXTlwU1 — ANI (@ANI) October 22, 2025

सेवा करना दूर-दूर तक नहीं- गुरु प्रकाश पासवान

बीजेपी नेता ने आगे हमला करते हुए कहा कि सेवा से इन लोगों का दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं है. महागठबंधन में सिर-फुटव्वल चल रहा है. संजय यादव को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता ने कहा है, हम लोगों ने नहीं कहा है.

इस बीच उन्होंने कहा, "आरजेडी की ओर से कहा गया कि दो करोड़ में पार्टी का टिकट बंट रहा है." आरजेडी पर आरोप लगाते हुए गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, "जहां टिकट की बिक्री हो रही है, जो लोग यहां अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं, वह बिहार की बात क्या करेंगे." प्रकाश पासवान ने कहा, "न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ रहा है, सीटों की स्पष्ठता नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं. इन लोगों की न नीति है, न नीयत है और न नेतृत्व है."

