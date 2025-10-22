हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: 'ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी', महागठबंधन पर बीजेपी ने कसा तंज

बिहार चुनाव 2025: 'ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी', महागठबंधन पर बीजेपी ने कसा तंज

Bihar Election 2025: बीजेपी नेता गुरु प्रकाश ने कहा कि फ्रेंडली फाइट के नाम पर ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं. इन लोगों की न नीति है, न नीयत है और न नेतृत्व है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Oct 2025 05:47 PM (IST)
बिहार चुनाव में महागठबंधन में चल रही उथल-पुथल पर बीजेपी ने हमला बोला है. बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहावत के जरिए हमला बोला. उन्होंने कहा, "ना नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी."

राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक रैली के दौरान बयान दिया और कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे. तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा तंज कसा. एएनआई से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि ना नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, पुरानी कहावत है, महागठबंधन की यही स्थिति है. यह सब कई दिनों से चल रहा है. इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई. 

उन्होंने कहा कि पता ही नहीं चल रहा है कितने पर आरजेडी-कांग्रेस, सीपीआई और कितने पर सीपीआई माले लड़ रहा है. प्रकाश पासवान ने आगे कहा, "यह लोग फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के नाम पर आपस में भिड़ रहे हैं."

सेवा करना दूर-दूर तक नहीं- गुरु प्रकाश पासवान

बीजेपी नेता ने आगे हमला करते हुए कहा कि सेवा से इन लोगों का दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं है. महागठबंधन में सिर-फुटव्वल चल रहा है. संजय यादव को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता ने कहा है, हम लोगों ने नहीं कहा है. 

इस बीच उन्होंने कहा, "आरजेडी की ओर से कहा गया कि दो करोड़ में पार्टी का टिकट बंट रहा है." आरजेडी पर आरोप लगाते हुए गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, "जहां टिकट की बिक्री हो रही है, जो लोग यहां अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं, वह बिहार की बात क्या करेंगे." प्रकाश पासवान ने कहा, "न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ रहा है, सीटों की स्पष्ठता नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं. इन लोगों की न नीति है, न नीयत है और न नेतृत्व है."

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव की घोषणा पर चिराग पासवान का करारा हमला, बोले- 'पहले सरकार…'

Published at : 22 Oct 2025 05:46 PM (IST)
