CJP को लेकर बीजेपी का हमला, गुरु प्रकाश बोले- कानून का पालन...

बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने अभिजीत दिपके के तिरंगा मार्च से पहले गिरफ्तारी की आशंका जताने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर अभिजीत दिपके ने अव्यवस्था नहीं फैलाने का बॉन्ड और अंडरटेकिंग दी है, तो उन्हें उसका पालन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है, तो दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है. गुरु प्रकाश ने चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ‘रिजीम चेंज’ बयान पर भी विपक्ष को घेरा.

अभिजीत दिपके के बयान पर गुरु प्रकाश ने सवाल उठाया कि उन्होंने बॉन्ड और अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर क्यों किए थे. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि लिखित में यह भरोसा दिया गया था कि आगे कोई अव्यवस्था नहीं फैलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो दिल्ली पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है. कानून का पालन करना जरूरी है.

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मतदाता सूची के पुनरीक्षण को बताया संवैधानिक प्रक्रिया

चुनाव आयोग की ओर से एसएसआर यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के फैसले पर भी गुरु प्रकाश ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 और 325 का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हो रहा है. ऐसी प्रक्रिया पहले भी होती रही है.

पटना, बिहार: भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने अभिजीत दिपके के बयान 'तिरंगा मार्च से पहले मुझे दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर सकती है' पर कहा, "बॉन्ड आपने क्यों साइन किया था? आपने अंडरटेकिंग क्यों साइन की थी? आपने लिखित में दिया है कि अब आप कोई अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे। अगर अव्यवस्था फैलाएंगे, तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 16, 2026

प्रशांत भूषण के बयान पर उठाए सवाल

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ‘रिजीम चेंज’ वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने नेहा बोरा के बांग्लादेश मॉडल से प्रेरित होने संबंधी बयान का भी जिक्र किया. गुरु प्रकाश ने कहा कि सत्ता परिवर्तन का लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीका चुनाव है.

‘चुनाव लड़िए और नीतियां बताइए’

गुरु प्रकाश ने कहा कि अगर किसी दल या समूह को सत्ता में बदलाव चाहिए, तो उसे चुनाव लड़ना चाहिए. उम्मीदवार उतारने चाहिए और जनता के सामने अपने मुद्दे रखने चाहिए. उन्होंने कहा कि नेतृत्व और नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए. लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए.

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