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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP को लेकर बीजेपी का हमला, गुरु प्रकाश बोले- कानून का पालन...

CJP को लेकर बीजेपी का हमला, गुरु प्रकाश बोले- कानून का पालन...

बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने अभिजीत दिपके के बयान, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रशांत भूषण के ‘रिजीम चेंज’ बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए चुनावी रास्ता अपनाने की बात कही.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Oct 2026 01:09 PM (IST)
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बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने अभिजीत दिपके के तिरंगा मार्च से पहले गिरफ्तारी की आशंका जताने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर अभिजीत दिपके ने अव्यवस्था नहीं फैलाने का बॉन्ड और अंडरटेकिंग दी है, तो उन्हें उसका पालन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है, तो दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है. गुरु प्रकाश ने चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ‘रिजीम चेंज’ बयान पर भी विपक्ष को घेरा.

अभिजीत दिपके के बयान पर गुरु प्रकाश ने सवाल उठाया कि उन्होंने बॉन्ड और अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर क्यों किए थे. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि लिखित में यह भरोसा दिया गया था कि आगे कोई अव्यवस्था नहीं फैलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो दिल्ली पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है. कानून का पालन करना जरूरी है.

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मतदाता सूची के पुनरीक्षण को बताया संवैधानिक प्रक्रिया

चुनाव आयोग की ओर से एसएसआर यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के फैसले पर भी गुरु प्रकाश ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 और 325 का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हो रहा है. ऐसी प्रक्रिया पहले भी होती रही है.

प्रशांत भूषण के बयान पर उठाए सवाल

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ‘रिजीम चेंज’ वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने नेहा बोरा के बांग्लादेश मॉडल से प्रेरित होने संबंधी बयान का भी जिक्र किया. गुरु प्रकाश ने कहा कि सत्ता परिवर्तन का लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीका चुनाव है.

‘चुनाव लड़िए और नीतियां बताइए’

गुरु प्रकाश ने कहा कि अगर किसी दल या समूह को सत्ता में बदलाव चाहिए, तो उसे चुनाव लड़ना चाहिए. उम्मीदवार उतारने चाहिए और जनता के सामने अपने मुद्दे रखने चाहिए. उन्होंने कहा कि नेतृत्व और नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए. लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 16 Oct 2026 01:09 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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