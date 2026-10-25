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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह को लेकर सुधाकर सिंह का बड़ा दावा, JDU का होगा अंत!

अनंत सिंह को लेकर सुधाकर सिंह का बड़ा दावा, JDU का होगा अंत!

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि JDU से निष्कासन के बाद भी अनंत सिंह का राजनीतिक प्रभाव बना रहेगा. उन्होंने जन सुराज में जाने की संभावना जताई और JDU के भविष्य पर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 25 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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बिहार में अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने पर सियासत गर्म है. इस मामले में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह जैसे ताकतवर लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा. बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता बनी रहेगी. सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव जीतकर आए हैं. ऐसे में उनके पास राजनीति में आगे बढ़ने के कई विकल्प हैं.

सुधाकर सिंह ने कहा कि अनंत सिंह बिहार की राजनीति में मजबूत स्थिति रखते हैं. अनंत सिंह राजनीतिक दल में अपनी जगह बनाए रखते हैं. उन्होंने संभावना जताई कि जन सुराज भी अनंत सिंह को अपने साथ ले जा सकता है. सुधाकर सिंह ने कहा कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि ताकतवर होता है. अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव जीतकर आए हैं, इसलिए उनके राजनीतिक भविष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें- ‘कसम खाकर बताएं CM-अशोक चौधरी’, अनंत सिंह ने क्यों उठाया गद्दारी का मुद्दा?

JDU के भविष्य पर भी उठाए सवाल

सुधाकर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार बताया. साथ ही आरोप लगाया कि उनकी अस्वस्थता के कारण पार्टी में बंदरबांट जैसी स्थिति बन गई है. सुधाकर सिंह ने दावा किया कि जेडीयू एक-दो साल में खत्म हो जाएगी.

जन सुराज के साथ अनंत सिंह के जाने की चर्चा

सुधाकर सिंह ने कहा कि अनंत सिंह जन सुराज के प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं. इससे ऐसा लगता है कि वह उसी ओर जाने का रास्ता देख रहे हैं. हालांकि, अनंत सिंह के जन सुराज में शामिल होने को लेकर उन्होंने कोई पक्की बात नहीं कही है.

RJD में शामिल होने पर तेजस्वी लेंगे फैसला

अनंत सिंह के आरजेडी में शामिल होने के सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा कि इस बारे में फैसला तेजस्वी यादव करेंगे. वहीं, अनंत सिंह की ओर से नई पार्टी बनाने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि अनंत सिंह ताकतवर हैं और चाहें तो अपनी पार्टी बना सकते हैं. उनके बयान से साफ है कि जेडीयू से निष्कासन के बाद अनंत सिंह के अगले राजनीतिक कदम को लेकर बिहार में अटकलें तेज हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 25 Oct 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Patna News BIHAR NEWS
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