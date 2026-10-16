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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारएकता कपूर के 'हिंदूफोबिया' वाले बयान पर JDU की दो टूक, 'अगर…'

एकता कपूर के 'हिंदूफोबिया' वाले बयान पर JDU की दो टूक, 'अगर…'

जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि मैंने चारों वेदों को पढ़ा है. किसी वेद में न हिंदू लिखा हुआ है, न सनातन लिखा हुआ है. श्याम रजक ने कहा कि ये लंबी बहस का विषय है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 16 Oct 2026 12:17 PM (IST)
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प्रोड्यूसर एकता कपूर ने बॉलीवुड को 'हिंदूफोबिक' कहा है. उनके बयान के बाद अब इस पर राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिक्रिया आने लगी है. शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने फिल्म निर्माता एकता कपूर के हिंदूफोबिया संबंधी बयान पर कहा कि ये लंबी बहस का विषय है. यह कोई एक मिनट का बाइट देने वाला विषय नहीं है. इस पर मैं बहस लंबी बहस करने के लिए तैयार हूं. 

जेडीयू नेता ने कहा, "कोई भी अगर बहस करना चाहें, तो मैं तैयार हूं. वह आएं, मुझसे बहस करें... मैंने चारों वेदों को पढ़ा है, लेकिन किसी वेद में न हिंदू लिखा हुआ है, न सनातन लिखा हुआ है. फिर उस पर एक लंबी बहस चल जाएगी." 

श्याम रजक ने कहा, "अगर किन्हीं को इस पर बहस करना है, तो मैं हर समय तैयार हूं. वह आएं और मैं इस पर बहस करने के लिए तैयार हूं."

तेजस्वी यादव पर भी हमला

दूसरी ओर जेडीयू नेता श्याम रजक ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष खुद अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं. नाव पलटने की बड़ी दुर्घटना राघोपुर में हुई और वहां सांसद चले गए, सरकार चली गई, प्रशासन चला गया, बगल के सांसद गृह राज्य मंत्री हैं वो चले गए, लेकिन जनता ने जिन्हें वोट दिया था, अपने जनप्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर नाराज हो रही थी, लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, उस आक्रोश को वो सह नहीं पाए. 

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उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने जाकर बच्चों को निकालने का काम किया, सारे काम हुए, लेकिन उस समय तक नेता प्रतिपक्ष और वहां के नुमाइंदा जो विधायक हैं, वो नहीं उपस्थित रहे.

एक सवाल पर श्याम रजक ने कहा, "मैंने पहले भी कहा था कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जेडीयू में आंतरिक लोकतंत्र है… लेकिन नेता के निर्णय को सब लोग स्वीकार करते हैं. नेता ने निर्णय कर दिया और एनडीए ने उसको स्वीकार कर लिया. जो आठ रिक्त सीट थे, चार शिक्षक और चार स्नातक, वो आठों सीट पर हमने उम्मीदवार भी चयन कर लिया. अब उम्मीदवार के लिए सारे लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं. कौन क्या कर रहा है, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Oct 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
JDU Ekta Kapoor BIHAR NEWS
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