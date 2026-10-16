तेज प्रताप यादव का विरोधियों पर हमला, बोले- जलने वाले जलते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे

बिहार में जन शक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर विरोधियों पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर लगातार कई पोस्ट किए. इनमें उन्होंने अपनी मेहनत, लक्ष्य और विरोधियों को लेकर बातें लिखीं. तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें किसी की आलोचना से फर्क नहीं पड़ता. वह अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने पटना में होने वाले एक कार्यक्रम को लेकर भी पोस्ट किया. इसमें उन्होंने विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया.

🔥 जलने वाले जलते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे! 🔥 मैं गंदी नाली के कीड़ों पर ध्यान देना अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने शो में व्यस्त हूँ, अपने काम में मस्त हूँ और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ लोगों को मेरी तरक्की देखकर जलन होती है, तो होती रहे। क्योंकि मेरा काम जवाब देना नहीं, अपनी मेहनत और सफलता से इतिहास रचना है। जलने वाले जलते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। मुझे किसी की बुराई से नहीं, भगवान श्रीकृष्ण के आशीर्वाद और अपने कर्मों पर विश्वास है। जय श्रीकृष्ण! 🙏 राधे-राधे! 🚩 — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) October 15, 2026

तेज प्रताप यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, “जलने वाले जलते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे.” उन्होंने कहा कि वह अपने बारे में दूसरों की बातों और सोच पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते. उनके मुताबिक, वह अपने शो में व्यस्त हैं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों को उनकी तरक्की से जलन होती है. लेकिन वह अपनी मेहनत और सफलता से जवाब देंगे.

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भगवान श्रीकृष्ण और कर्म पर जताया भरोसा

तेज प्रताप ने लिखा कि उन्हें किसी की बुराई से नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण के आशीर्वाद और अपने कर्मों पर भरोसा है. उन्होंने कहा कि लोग बातें करते रहेंगे, लेकिन वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे. उनके संदेश में अपने लक्ष्य को हासिल करने और हार नहीं मानने की बात प्रमुख रही.

पटना के कार्यक्रम को लेकर किया पोस्ट

तेज प्रताप ने इससे पहले बीते दिन एक पोस्टर साझा कर पटना के कदमकुआं इलाके में रूप चंद भागवत उत्सव हॉल में होने वाले कार्यक्रम का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि नाच-गाने के कार्यक्रम की आड़ में साजिशों का गठबंधन होने वाला है. हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में इस कथित साजिश में शामिल लोगों के नाम नहीं बताए. उन्होंने विरोधियों को चेतावनी दी कि वह किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे.

🔥 मेरा लक्ष्य, मेरी जीत! 🔥 मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया है और उसे हासिल किए बिना चैन से नहीं बैठूँगा। रास्ते में चाहे कितनी भी चुनौतियाँ आएँ या कितने भी लोग मुझे रोकने की कोशिश करें, मैं न कभी झुकूँगा, न रुकूँगा और न ही हार मानूँगा। मेरा साहस मेरी ताकत है, मेरा संघर्ष मेरी पहचान है और मेरी मंज़िल मेरा संकल्प है। लोग बातें करते रहेंगे, जबकि मैं इतिहास रचने के लिए लगातार आगे बढ़ता रहूँगा। लक्ष्य तय है, मेरा संकल्प मजबूत है और मैं जीत हासिल करके ही रहूँगा। 💪🔥 🙏 राधे-राधे! जय श्रीकृष्ण! 🙏 — तेज प्रताप यादव — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) October 16, 2026

नवरात्र का जिक्र कर विरोधियों को चेताया

तेज प्रताप ने नवरात्र का जिक्र करते हुए इसे सत्य, धर्म और न्याय की विजय का पर्व बताया. उन्होंने बुराई, छल और षड्यंत्र के अंत की बात कही. साथ ही लोगों से शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की. आज शुक्रवार सुबह भी उन्होंने एक वीडियो साझा किया था. इसमें उन्होंने अपने लक्ष्य, संघर्ष और जीत के संकल्प को दोहराया था. उन्होंने लिखा- रास्ते में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं या कितने भी लोग मुझे रोकने की कोशिश करें, मैं न कभी झुकूंगा, न रुकूंगा और न ही हार मानूंगा.

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