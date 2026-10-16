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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव का विरोधियों पर हमला, बोले- जलने वाले जलते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे

तेज प्रताप यादव का विरोधियों पर हमला, बोले- जलने वाले जलते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे

तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट कर विरोधियों पर निशाना साधा. उन्होंने मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान देने की बात कही. पटना के एक कार्यक्रम को लेकर भी साजिश का आरोप लगाया और सौहार्द की अपील की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Oct 2026 11:58 AM (IST)
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बिहार में जन शक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर विरोधियों पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर लगातार कई पोस्ट किए. इनमें उन्होंने अपनी मेहनत, लक्ष्य और विरोधियों को लेकर बातें लिखीं. तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें किसी की आलोचना से फर्क नहीं पड़ता. वह अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने पटना में होने वाले एक कार्यक्रम को लेकर भी पोस्ट किया. इसमें उन्होंने विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया.

तेज प्रताप यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, “जलने वाले जलते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे.” उन्होंने कहा कि वह अपने बारे में दूसरों की बातों और सोच पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते. उनके मुताबिक, वह अपने शो में व्यस्त हैं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों को उनकी तरक्की से जलन होती है. लेकिन वह अपनी मेहनत और सफलता से जवाब देंगे.

यह भी पढ़ें- CJI बोले- हमें कोई धमका नहीं सकता, प्रशांत किशोर ने कहा- 'जिस चीफ जस्टिस…'

भगवान श्रीकृष्ण और कर्म पर जताया भरोसा

तेज प्रताप ने लिखा कि उन्हें किसी की बुराई से नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण के आशीर्वाद और अपने कर्मों पर भरोसा है. उन्होंने कहा कि लोग बातें करते रहेंगे, लेकिन वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे. उनके संदेश में अपने लक्ष्य को हासिल करने और हार नहीं मानने की बात प्रमुख रही.

पटना के कार्यक्रम को लेकर किया पोस्ट

तेज प्रताप ने इससे पहले बीते दिन एक पोस्टर साझा कर पटना के कदमकुआं इलाके में रूप चंद भागवत उत्सव हॉल में होने वाले कार्यक्रम का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि नाच-गाने के कार्यक्रम की आड़ में साजिशों का गठबंधन होने वाला है. हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में इस कथित साजिश में शामिल लोगों के नाम नहीं बताए. उन्होंने विरोधियों को चेतावनी दी कि वह किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे.

नवरात्र का जिक्र कर विरोधियों को चेताया

तेज प्रताप ने नवरात्र का जिक्र करते हुए इसे सत्य, धर्म और न्याय की विजय का पर्व बताया. उन्होंने बुराई, छल और षड्यंत्र के अंत की बात कही. साथ ही लोगों से शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की. आज शुक्रवार सुबह भी उन्होंने एक वीडियो साझा किया था. इसमें उन्होंने अपने लक्ष्य, संघर्ष और जीत के संकल्प को दोहराया था. उन्होंने लिखा- रास्ते में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं या कितने भी लोग मुझे रोकने की कोशिश करें, मैं न कभी झुकूंगा, न रुकूंगा और न ही हार मानूंगा.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 16 Oct 2026 11:58 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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