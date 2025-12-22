बांग्लादेश में हिंसा के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार? बिहार सरकार के मंत्री का बड़ा बयान

बिहार सरकार के सहकारिता और वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर हमला किया. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रमोद चंद्रवंशी ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को दोषी माना. कहा कि यहां जब पत्ता भी खड़खड़ाता है तो सब लोग बेचैन हो जाते हैं और मोमबत्ती जुलूस निकालने लगते हैं. बांग्लादेश पर यह लोग क्यों नहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं?

जहानाबाद में अधिकारियों संग मीटिंग के लिए पहुंचे थे मंत्री

प्रमोद चंद्रवंशी ने मीडिया से कहा कि सेक्युलर लोग कहां चले गए हैं? इन लोगों से पूछिए इस पर राहुल गांधी और सेक्युलर लोग क्यों मौन हैं? दरअसल बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी सोमवार को अपने गृह जिले जहानाबाद में सहकारिता और वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने आए थे. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में बांग्लादेश प्रकरण को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर बरसे.

जो पैक्स गड़बड़ी करेगा उस पर की जाएगी कार्रवाई: प्रमोद

दूसरी ओर मंत्री ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों और पैक्स अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर किसानों से धान खरीद में हो रही परेशानियों पर चर्चा की. इसके साथ ही उन्होंने हिदायत भी दी कि जो पैक्स गड़बड़ी करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी. उसके बगल वाले पैक्स को धान खरीद की जिम्मेदारी दे दी जाएगी.

इधर मंत्री ने वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जहानाबाद-डोभी फोरलेन के किनारे पेड़ लगाने और ग्रीन कॉरिडोर बनाने का भी निर्देश दिया. मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अधिकारियों को यह हिदायत दी कि वे जंगली पेड़ों की जगह विलुप्त हो रहे परंपरागत पेड़ जैसे पीपल, बरगद, नीम और हेरिटेज प्लांट लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य करें.

