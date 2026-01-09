BJP ने I-PAC को बताया विवादास्पद कंपनी, ED की रेड के बीच जन सुराज पार्टी की चर्चा क्यों?

कोयला घोटाला मामले में कोलकाता स्थित आई-पैक के कार्यालय में ईडी ने बीते गुरुवार (08 जनवरी, 2026) को रेड की. I-PAC ऑफिस पर हुई ईडी की छापेमारी पर शुक्रवार (09 जनवरी, 2026) को बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया. जन सुराज पार्टी की चर्चा तक उन्होंने की है.

'पैसे लेकर काम करिएगा कि इन्वेस्ट करिएगा?'

संजय जायसवाल ने कहा, "I-PAC शुरू से बहुत ही विवादास्पद कंपनी रही है... बिहार में भी I-PAC ने अपने पैसे 60 करोड़ रुपये जन सुराज पार्टी पर खर्च किए थे... क्यों खर्च किए थे? आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म हैं तो आप पैसे लेकर लोगों का काम कीजिएगा कि पॉलिटिकल पार्टियों में पैसा इन्वेस्ट करिएगा?"

ममता बनर्जी पर भी संजय जायसवाल का हमला

उन्होंने यह भी कहा, "जिस प्रकार रावण के प्राण नाभी में थे वैसे ही ममता बनर्जी के प्राण कोयला माफिया और मानव तस्करी करने वालों में बसे हैं. यही कारण है कि एक व्यक्ति के घर पर रेड पड़ती है और वहां मुख्यमंत्री स्वयं जाती हैं और वहां से हार्ड डिस्क चोरी करती हैं, कागज चोरी करती हैं... उनके पार्टी ऑफिस में रेड नहीं थी, उनके किसी स्थान पर रेड नहीं थी…"

ममता बनर्जी माफिया के साथ: संजय जायसवाल

झारखंड में भी इन्होंने साजिश के तहत ऐसा ही षड्यंत्र किया था और उन्हें झारखंड में सफलता मिल गई. आई पैक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म नहीं है. I-PAC का काम सरकार बनाने, सरकार गिराने में… माफिया से पैसे लेकर काम करने का है... ये बताता है कि ममता बनर्जी माफिया के साथ हैं. इसका मतलब ये भी है कि ममता बनर्जी के सारे घोटालों की फाइल वहां थी जिसे लेकर वे भागी हैं. सरकार को भी संज्ञान लेकर ममता बनर्जी पर जरूर एफआईआर करनी चाहिए."

यह भी पढ़ें- बिहार: 'प्रधानमंत्री किसान निधि' योजना का लाभ लेने के लिए जल्द कराएं निबंधन, बढ़ाई गई तारीख