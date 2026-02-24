राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'

बिहार में खाली होने वाली राज्यसभा की पांच सीटों पर चुनाव होगा. 9 अप्रैल को ये सभी पांच सीटें खाली होने वाली हैं. ऐसे में इस बार कौन किस पार्टी से राज्यसभा जाएगा यह देखने वाली बात होगी लेकिन एनडीए में खुलकर बयानबाजी होने लगी है. एनडीए में शामिल घटक दल के नेताओं की मांग उठने लगी है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है.

सोमवार (23 फरवरी, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी ने बताया कि उनसे राज्यसभा की एक सीट के लिए वादा किया गया था. हालांकि जीतन राम मांझी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे मांग नहीं करेंगे लेकिन इसके लिए अंतिम समय तक इंतजार करेंगे कि उन्हें एक सीट दी जाती है या नहीं.

'मुझे नहीं लगता… बात से मुकर जाएगा नेतृत्व'

जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से कहा, "हमने मांग नहीं की है… हमें कहा गया था कि आपको दो लोकसभा और एक राज्यसभा की सीट दी जाएगी. मुझे नहीं लगता कि हमारा नेतृत्व अपनी बात से मुकर जाएगा. उनकी बात पर हम अंतिम दम तक प्रतिक्षा करेंगे. हम मांग नहीं करेंगे, देखते हैं कि वे देते हैं या नहीं..."

जीतन राम मांझी से पहले उनकी पार्टी के नेता राजेश कुमार ने एबीपी न्यूज़ से पहले ही कहा है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को एक सीट चाहिए. उनका कहना था कि एनडीए में उनकी पार्टी को कम आंका जाता है. विधानसभा चुनाव (2025) के दौरान केवल छह सीटें ही मिलीं. हमारे नेता जीतन राम मांझी आवाज उठाते रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भी एक सीट (राज्यसभा के लिए) के लिए दावा कर रही है.

बता दें कि पांच सीटों में से चार पर एनडीए की जीत तय है. एक सीट के लिए लड़ाई है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (एआईएमआईएम) का कहना है कि वह अपना उम्मीदवार देना चाहती है. वहीं आरजेडी का कहना है कि एआईएमआईएम अपना समर्थन दे और हिना शहाब (शहाबुद्दीन की पत्नी) को राज्यसभा भेजा जाए. हालांकि आरजेडी की ओर से विधायक भाई वीरेंद्र ने यह अपनी व्यक्तिगत बात कही है. अब देखना होगा आगे क्या होता है.

