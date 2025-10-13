Bihar Election 2025: बिहार में इन नेताओं को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी BJP, लिया बड़ा फैसला

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कमर कस ली है. जल्द ही उम्मीदवार सूची का ऐलान किया जा सकता है. इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी आलाकमान ने उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सूत्रों की मानें तो इस बार का बिहार विधानसभा में बीजेपी के सांसद नहीं लड़ पाएंगे.

दरअसल, बीजेपी अपने वर्तमान सांसदों को बिहार में चुनाव नहीं लड़ाएगी. चुनाव समिति की बैठक में भी कोई चर्चा नहीं हुई.