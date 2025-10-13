एक्सप्लोरर
Bihar Election 2025: बिहार में इन नेताओं को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी BJP, लिया बड़ा फैसला
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कमर कस ली है. जल्द ही उम्मीदवार सूची का ऐलान किया जा सकता है. इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी आलाकमान ने उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सूत्रों की मानें तो इस बार का बिहार विधानसभा में बीजेपी के सांसद नहीं लड़ पाएंगे.
दरअसल, बीजेपी अपने वर्तमान सांसदों को बिहार में चुनाव नहीं लड़ाएगी. चुनाव समिति की बैठक में भी कोई चर्चा नहीं हुई.
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
गाजा पीस डील के तहत हमास का बड़ा फैसला, 20 में से 7 बंधकों को किया रिहा
बिहार
बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार को झटका, JDU के कद्दावर नेता जयकुमार सिंह आज देंगे इस्तीफा
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
Advertisement
बिहार
7 Photos
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL