'लालो कृष्णा सदा सहायते' को इस दिन से देख पाएंगे हिंदी में, देशभर में होगी रिलीज

'लालो कृष्णा सदा सहायते' ने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में नया इतिहास रच दिया है. 10 अक्टूबर को ये डिवोशनल ड्रामा रिलीज हुई और देखते ही देखते इसने अपनी कमाई से सबको चौंका दिया.

यहां तक कि फिल्म ने सनी देओल की 'जाट' को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया. अब इस ग्रैंड सक्सेस के बाद मेकर्स ने 'लालो कृष्णा सदा सहायते' को लेकर बड़ा प्लान किया है. अब नए साल में ये फिल्म हिंदी भाषा में पूरे देश भर में रिलीज की जाएगी.

इस दिन देशभर में रिलीज होगी फिल्म

'लालो कृष्णा सदा सहायते' के मेकर्स ने इस फिल्म को देशभर में रिलीज करने का प्लान बना लिया है. इसी सिलसिले में फिल्म का हिंदी टीजर भी रिलीज हुआ जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है और वर्ड ऑफ माउथ के वजह से इसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली और पसंद भी किया गया.

स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन स्ट्रगल पर आधारित ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को पूरे देश में हिंदी भाषा में रिलीज की जाएगी. अब इसके पैन इंडिया थिएट्रिकल रिलीज की जानकारी पा कर ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर बज बढ़ता चले जा रहा है.

क्या है 'लालो कृष्णा सदा सहायते' की कहानी

अंकित सखिया के निर्देशन पर बनी इस फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है. डायरेक्टर ने बताया कि , 'कहानी बहुत ही साधारण है. लेकिन, अंधेरे में भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन इसकी आत्म है. छोटे बजट से शुरू हुई ये फिल्म गुजरात की सबसे बड़ी हिट बन गई. अब हिंदी में इसे देशभर तक पहुंचाने का इंतजार है.'

बता दें, 'लालो कृष्णा सदा सहायते' एक रिक्शा ड्राइवर लालो की कहानी है. ये रिक्शा चालक अपने जीवन की परेशानियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जूझता है और इसी में फंसता चले जाता है. लेकिन तभी इसके जीवन में अनोखा मोड़ आता है और यही से शुरू होती है फिल्म की असली कहानी.

'लालो कृष्णा सदा सहायते' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'लालो कृष्णा सदा सहायते' थिएटर्स में 10 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. 135 मिनट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अपना ऐसा डंका बजाया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनी गई. अपनी कमाल की कहानी से फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया.

'लालो कृष्णा सदा सहायते' पहली ऐसी गुजराती फिल्म है जिसने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ली है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 94.65 करोड़ कमाए तो वहीं वर्ल्डवाइड 119.55 करोड़ का बिजनेस किया.