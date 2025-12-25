हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थहर काम के लिए यूज करते हैं AI तो तुरंत बदल लें आदत, वरना दिमाग हो जाएगा कमजोर

हर काम के लिए यूज करते हैं AI तो तुरंत बदल लें आदत, वरना दिमाग हो जाएगा कमजोर

AI effect on brain: लोग आज के समय AI पर काफी ज्यादा निर्भर होते हैं. सभी कामों को वह एक क्लिक में करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं. ऐसा करना उनके दिमाग के लिए काफी हानिकारक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 25 Dec 2025 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

AI effect on brain: आजकल के युवा AI (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) पर काफी ज्यादा निर्भर हो चुके हैं. कई लोग तो इसका प्रयोग अपने अकेलापन को दूर करने के लिए भी करते हैं. एग्जाम, छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज से लेकर ऑफिस में कोई वर्क, इन सभी में लोग AI इस्तेमाल करते हैं. कुछ कामों में तो यह काफी यूजफुल हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे जितना सुविधाजनक उतना ही खतरनाक बताया किया है. उन्होंने उसके पीछे कई कारण दिए है.  

दिमाग पर असर

वैज्ञानिकों ने कई शोध करके साबित किया है कि AI टूल्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों के मस्तिष्क की सोचने की शक्ति और काम करने की शक्ति पर ज्यादा असर पड़ता है. एक स्टडी में 54 वॉलंटीयर्स का ग्रुप जिन में ज्यादातर लोग 18 से 19 वर्ष की आयु के थे, उन्हें निबंध लिखने को दिया गया. इन 54 लोगों में तीन लोगों का ग्रुप बनाया गया. एक ग्रुप को Chatgpt का यूज करने को कहा गया और दूसरे ग्रुप को google ai तीसरे ग्रुप को निंबध खुद से लिखने को दिया. वैज्ञानिकों ने इस दौरान ईईजी हेटसेट का प्रयोग करके मस्तिष्क की गतिविधि को ट्रेक किया. उन्होंने इसका इस्तेमाल इसलिए किया ताकि लोगों के दिमाग की गतिविधि पर नजर रख सके. 

सामने आए चौंकाने वाले नतीजे 

जब इसका परिणाम मिला तो वह काफी ज्यादा आश्चर्यजनक था. शिक्षकों ने उनके निबंध को चेक करते समय उनकी लिखावट में गहराई और भावनात्मकता की कमी पाई. इसके अलावा मस्तिष्क की उत्तेजना भी चैटजीपीटी प्रयोग करने वालों में कम पाई गई थी. गूगल का प्रयोग करके लिखने वाले लोगों में चैटजीपीटी यूज करने वाले लोगों के दिमाग से ज्यादा सक्रियता देखी गई थी. इसके अलावा टीचर का कहना था कि इन लोगों के निंबध में थोड़ी गहराई थी. वहीं, जिन लोगों ने खुद के दिमाग से निबंध को लिखा था. उनके निबंध से टीचर ने ज्यादा जुड़ाव महसूस किया था. इसके अलावा मानसिक गतिविधि भी उन लोगों में सबसे अच्छी और उच्चतम पाई गई थी. 
 
AI टूल्स पर कम निर्भर रहने के परिणाम

शोध के अनुसार, जो लोग इन AI टूल्स पर ज्यादा निर्भर होते हैं, उन के दिमाग में सबसे कम गतिविधि थी. साथ ही साथ उनकी याद्दाश्त भी काफी कमजोर हो गई थी. वह लोग जो शुरुआती सालों में जब दिमाग को ग्रोथ होता रहता है, उस समय इन टूल्स का प्रयोग करते हैं. उनका दिमाग शुरूआत से ही काफी कमजोर होता है. इसलिए AI के टूल्स का प्रयोग लिमिट के साथ करना चाहिए वरना दिमाग अपनी क्षमता को पूरी तरीके से खो देगा.  

ये भी पढे़ं: Artificial Snow: आर्टिफिशियल रेन के जैसे क्या आर्टिफिशियल स्नो जैसा भी होता है कुछ? जानें क्या होते हैं इसके फायदे

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 25 Dec 2025 02:53 PM (IST)
Tags :
Effect Of Ai Brain Effect By Ai AI Using Limitations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
इंडिया
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
टेलीविजन
'भटकने की जरूरत..' टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

Lucknow में बने अंबेडकर पार्क और जनेश्वर मिश्रा पार्क की तुलना में BJP का पार्क सस्ता या महंगा?
Rupee और Bonds पर RBI का Rs. 3 Lakh Crore का Game-Changer Step| Paisa Live
Bangladesh पहुंचा Khaleda Zia का बेटा Tariq Rehman, बदलने वाला है पीएम ! । Yunus Khan
Bhay Interview: Gaurav Tiwari की mysterious stories, Real Horror Locations और Spooky BTS experience Ft. Danish Sood
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल को अब BJP का प्रेरणा स्थल देगा कड़ी टक्कर । Ataj Jayanti
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
इंडिया
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
टेलीविजन
'भटकने की जरूरत..' टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
क्रिकेट
CSK ने जिस खिलाड़ी को 14.2 करोड़ में खरीदा, अब उसी ने डेब्यू पर किया कमाल, झटके इतने विकेट
CSK ने जिस खिलाड़ी को 14.2 करोड़ में खरीदा, अब उसी ने डेब्यू पर किया कमाल, झटके इतने विकेट
शिक्षा
​पढ़ाई का प्रेशर न बने परेशानी, एक्सपर्ट्स ने बताया स्ट्रेस-फ्री बोर्ड एग्जाम का मंत्र
​पढ़ाई का प्रेशर न बने परेशानी, एक्सपर्ट्स ने बताया स्ट्रेस-फ्री बोर्ड एग्जाम का मंत्र
यूटिलिटी
क्या आप भी जमकर देखते हैं पाइरेटेड मूवी, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
क्या आप भी जमकर देखते हैं पाइरेटेड मूवी, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
कौन हैं अल हिंद एयरलाइन के मालिक, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?
कौन हैं अल हिंद एयरलाइन के मालिक, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Embed widget