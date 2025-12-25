ओडिशा पुलिस और सुरक्षा बलों ने क्रिसमस के दिन एक बड़े ऑपरेशन में CPI (माओइस्ट) के सेंट्रल कमेटी सदस्य और ओडिशा में माओवादी गतिविधियों के प्रमुख कमांडर गणेश उइके को मार गिराया है. 69 साल के गणेश उइके पर 1.1 करोड़ रुपए का इनाम था. इस मुठभेड़ में कुल चार माओवादी मारे गए, जिनमें दो महिला कैडर शामिल हैं.

SOG, CRPF और BSF ने मिलकर एनकाउंटर किया

उड़ीसा पुलिस के नक्सल ऑपरेशन के DIG अखिलेश्वर सिंह ने कहा, 'उड़ीसा की स्पेशल फोर्स SOG, CRPF और BSF की संयुक्त टीमों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया. उड़ीसा के कंधमाल जिले और गंजम जिले की बॉर्डर पर स्थित राम्पा के जंगल में गणेश उईके का एनकाउंटर हुआ है.'

स्पेशल इंटेलिजेंस विंग से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था. जवानों को जंगल में देखकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया. भारी मुठभेड़ के बाद 4 नक्सली मारे गए. मुठभेड़ वाली जगह से दो INSAS राइफल और एक .303 राइफल बरामद हुई.

गणेश उइके के एनकाउंटर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'गणेश उइके की मौत के साथ ओडिशा नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है. हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म कर देंगे.'

A significant milestone towards Naxal-free Bharat.



In a major operation in Kandhmal, Odisha, 6 Naxalites, including Central Committee Member Ganesh Uike, have been neutralized so far.



With this major breakthrough, Odisha stands at the threshold of becoming completely free from… — गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) December 25, 2025

7 राज्यों में थी गणेश की तलाश

गणेश उइके काफ वक्त से ओडिशा में एक्टिव था और माओवादी संगठन में अहम रोल अदा कर रहा था. गणेश को ओडिशा राज्य की जिम्मेदारी दी गई थी. वह ओडिशा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गणेश उइके साउथ सब जोनल का इंचार्ज था, जिसे करीब 7 राज्यों में ढूंढ़ा जा रहा था. अब गणेश उइके को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया.

माओवादियों को बड़ा झटका

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसे ओडिशा में माओवादी गतिविधियों के लिए बड़ा झटका बताया. केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पूरे देश से लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने का लक्ष्य रखा है. ओडिशा में इसी लक्ष्य के तहत ऑपरेशन तेज किए गए हैं. पुलिस ने कहा कि जंगल में कंबिंग ऑपरेशन जारी है, ताकि बाकी कैडरों को ढूंढा जा सके.