क्रिसमस पार्टी के बाद इन 3 गलतियों से रहें दूर, वरना जेल और भारी जुर्माना होगा

Christmas Party Safety Tips: क्रिसमस पार्टी के बाद अक्सर लोग जोश में आकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं. जो बाद में उनके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं. इन तीन आम गलतियों से बचना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Dec 2025 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

Christmas Party Safety Tips: आज पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है. भारत में भी इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. हर साल की तरह इस बार भी लोग दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ पार्टी, म्यूजिक और डिनर के जरिए क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं. त्योहार अपने साथ खुशी और उत्साह लेकर आता है. लेकिन कई बार मस्ती के माहौल में लोग कुछ जरूरी नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं. 

यही छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी कानूनी परेशानी बन सकती है. पार्टी करना गलत नहीं है. लेकिन नियम तोड़ना जरूर भारी पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि जश्न के साथ जिम्मेदारी भी निभाई जाए. आइए जानते हैं क्रिसमस पार्टी के बाद किन तीन गलतियों से आपको हर हाल में बचना चाहिए. जिससे त्योहार खुशियों के साथ सुरक्षित भी रहे.

ड्रिंक के बाद ड्राइविंग से बचें

क्रिसमस पार्टी में शराब पीना आम बात है. लेकिन इसके बाद गाड़ी चलाना सीधा कानून का उल्लंघन है. नशे की हालत में ड्राइव करना न सिर्फ आपकी जान के लिए खतरा है. बल्कि दूसरों की जिंदगी भी जोखिम में डाल देता है. अगर पहली बार नशे में ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं. तो 10000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है. अगर गलती दोहराई गई. तो जुर्माना बढ़कर 15000 रुपये हो जाता है और जेल की सजा 2 साल तक हो सकती है. इसलिए पार्टी के बाद कैब बुक करें, ड्राइवर रखें या किसी होश में मौजूद दोस्त से मदद लें.

सड़कों पर हंगामा न करें

पार्टी के बाद सड़कों या किसी पब्लिक प्लेस पर बेवजह शोर शराबा करना भी आपको मुश्किल में डाल सकता है. कई लोग मस्ती के जोश में तेज आवाज में चिल्लाते हैं या हंगामा करने लगते हैं. भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 के तहत पब्लिक न्यूइसेंस फैलाने पर कार्रवाई हो सकती है. इस नियम के तहत 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. भले ही यह रकम कम लगे. लेकिन पुलिस कार्रवाई और रिकॉर्ड में नाम जाना परेशानी बढ़ा सकता है. बेहतर यही है कि पार्टी खत्म होने के बाद शांति से घर लौटें और दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखें.

तेज आवाज में म्यूजिक न बजाएं

क्रिसमस पार्टी में म्यूजिक जरूरी होता है. लेकिन उसकी एक तय लिमिट भी होती है. रेजिडेंशियल इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज में म्यूजिक या लाउडस्पीकर बजाना बैन है. इस दौरान अगर नियमों का उल्लंघन किया गया. तो 10000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इतना ही नहीं स्पीकर जब्त किए जा सकते हैं. बार बार नियम तोड़ने पर जेल तक की नौबत आ सकती है. इसलिए पार्टी करते समय समय और आवाज की लिमिट का पालन करना बेहद जरूरी है.

Published at : 25 Dec 2025 01:47 PM (IST)
Christmas Christmas Celebration Utility News
