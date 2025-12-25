BJP सांसद विवेक ठाकुर ने बांग्लादेश को दे दिया अल्टीमेटम, 'समय आने पर…'

बिहार के नवादा से बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को नवादा में उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में साफ कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी. समय आने पर बांग्लादेश के खिलाफ सख्त निर्णय लिया जाएगा.

'...तो नक्शे से बांग्लादेश का नाम मिट सकता है'

विवेक ठाकुर ने पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह देश ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, जहां पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, वैसा ही या उससे बड़ा फैसला बांग्लादेश के मामले में भी हो सकता है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, तो नक्शे से बांग्लादेश का नाम मिट सकता है.

'हिंदुओं की भावनाओं का मामला… जल्द होगा निवारण'

बीजेपी सांसद ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को छिन्न-भिन्न बताते हुए कहा कि वहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग घुस आए हैं, जिससे देश पूरी तरह अस्थिर हो चुका है. उन्होंने कहा कि भारत ने बांग्लादेश को बनाया और बचाया, लेकिन अब वहां हिंदू धर्म पर ठेस पहुंचाई जा रही है. यह हिंदुओं की भावनाओं का मामला है और इसका निवारण जल्द किया जाएगा.

उचित समय पर उचित कार्रवाई करेगा भारत: विवेद ठाकुर

विवेक ठाकुर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को भी घेरा और कहा कि वहां के लोग खुद उन्हें अल्टीमेटम दे चुके हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत दक्षिण एशिया का सबसे मजबूत देश है और उचित समय पर उचित कार्रवाई करेगा.

इस बयान से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चल रही बहस और तेज हो गई है. बिहार में भी हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

