उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बड़ा झटका, इन 8 नेताओं ने दिया इस्तीफा, अब कौन से दल में जाएंगे?

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली थी. एक तरफ उनकी पत्नी स्नेहलता जीतीं तो दूसरी ओर उनके बेटे को अचानक मंत्री बना दिया गया. उपेंद्र कुशवाहा के परिवार में खुशी तो आई लेकिन, पार्टी के नेताओं में नाराजगी है. गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को उनकी पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता सहित आठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया. साथ ही 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होने का भी ऐलान भी कर दिया.

इस्तीफा देने वालों में सभी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के बड़े नेता हैं. इनमें प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता, वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद, उपाध्यक्ष शिवचंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष मोहनलाल, मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अजय कुमार बिट्टू, महासचिव गोपाल जी प्रसाद और गोपालगंज के जिलाध्यक्ष बासुकीनाथ गुप्ता के अलावा पटना पूर्वी के जिलाध्यक्ष शशि किशोर साह शामिल हैं. सबने एक साथ आज इस्तीफा दिया है.

'सिद्धांतों एवं नीतियों से भटक चुकी पार्टी'

इस्तीफा पत्र दिखाते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार ने मीडिया से कहा कि एक सप्ताह पूर्व ही पार्टी की प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया है. लगातार पार्टी के सभी नेताओं में मायूसी है. जिस नीति एवं सिद्धांतों को देखते हुए पार्टी में हम लोग शामिल हुए थे वह पार्टी आज अपने सिद्धांतों एवं नीतियों से भटक चुकी है. पार्टी की विचारधारा समाप्त हो गई है. ऐसी स्थिति में स्वाभिमान के साथ समझौता कर पार्टी में रहना संभव नहीं है.

उपाध्याय शिवचंद्र प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से चुनाव हुआ और उसके बाद अपने बेटे को मंत्री बनाया, उनकी पत्नी विधायक बनीं, यह साफ दिख रहा है कि जिस तरह आरजेडी या अन्य पार्टियों पर उंगली उठाई जाती थी उसी तरह राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी परिवारवाद वाली पार्टी बन गई है. इसलिए हम लोग नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जाने का मन बना चुके हैं. क्योंकि नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार के मुखिया हैं और सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है. कभी भी परिवार को बढ़ावा नहीं दिया.

बता दें कि नई सरकार बनने के बाद अभी कुछ दिनों पहले ही पार्टी (आरएलएम) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जितेंद्र नाथ पटेल और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे राहुल कुमार ने इस्तीफा दे दिया था. अब आठ और नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है. कहीं न कहीं यह कुशवाहा के लिए बड़ा झटका है.

