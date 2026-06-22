भरत तिवारी के केस में महागठबंधन पर क्यों भड़कीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर? 'मेरी फोटो…'

भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) केस के बीच बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर (BJP MLA Maithili Thakur) महागठबंधन पर भड़क गई हैं. उन्होंने जमकर हमला बोला है. सोमवार (22 जून, 2026) को बीजेपी विधायक में अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और साजिश की बात बताई.

मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरे नाम से झूठे, मनगढ़ंत और भ्रामक बयान फैलाकर मुझे बदनाम करने की साजिश लगातार की जा रही है. महागठबंधन के कुछ लोग और मेरे राजनीतिक विरोधी फर्जी पोस्टर एवं फर्जी बयानबाजी के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.

'मेरे किसी भी बयान पर तभी विश्वास करें जब...'

उन्होंने कहा, "मैं सभी नागरिकों से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि मेरे किसी भी बयान पर तभी विश्वास करें जब उसे मेरे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे स्वयं बोलते हुए देखें या सुनें. मेरी फोटो के साथ लिखी गई किसी भी बात को मेरा आधिकारिक बयान न मानें."

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'यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका हो तो…'

एनकाउंटर मामले पर उन्होंने कहा, "जहां तक भरत तिवारी प्रकरण का सवाल है, मैं स्पष्ट मानती हूं कि भारत में कानून सर्वोपरि है और किसी को भी कानून से ऊपर जाकर कार्य करने का अधिकार नहीं है. यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका हो तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार होना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है. जो भी व्यक्ति,पुलिस अधिकारी, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर कानून से ऊपर जाकर कार्य करता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए."

मैथिली ठाकुर ने कहा कि झूठ फैलाना, भ्रम पैदा करना और समाज को गुमराह करना कुछ लोगों की राजनीति हो सकती है, लेकिन मेरी राजनीति सत्य, न्याय और कानून के शासन में विश्वास करती है.

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