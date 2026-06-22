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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी के केस में महागठबंधन पर क्यों भड़कीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर? 'मेरी फोटो…'

भरत तिवारी के केस में महागठबंधन पर क्यों भड़कीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर? 'मेरी फोटो…'

BJP MLA Maithili Thakur News: मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरे किसी भी बयान पर तभी विश्वास करें जब उसे मेरे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे स्वयं बोलते हुए देखें या सुनें. पढ़िए और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jun 2026 10:35 PM (IST)
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भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) केस के बीच बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर (BJP MLA Maithili Thakur) महागठबंधन पर भड़क गई हैं. उन्होंने जमकर हमला बोला है. सोमवार (22 जून, 2026) को बीजेपी विधायक में अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और साजिश की बात बताई. 

मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरे नाम से झूठे, मनगढ़ंत और भ्रामक बयान फैलाकर मुझे बदनाम करने की साजिश लगातार की जा रही है. महागठबंधन के कुछ लोग और मेरे राजनीतिक विरोधी फर्जी पोस्टर एवं फर्जी बयानबाजी के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.

'मेरे किसी भी बयान पर तभी विश्वास करें जब...'

उन्होंने कहा, "मैं सभी नागरिकों से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि मेरे किसी भी बयान पर तभी विश्वास करें जब उसे मेरे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे स्वयं बोलते हुए देखें या सुनें. मेरी फोटो के साथ लिखी गई किसी भी बात को मेरा आधिकारिक बयान न मानें."

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान, 'बिहार सरकार...'

'यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका हो तो…'

एनकाउंटर मामले पर उन्होंने कहा, "जहां तक भरत तिवारी प्रकरण का सवाल है, मैं स्पष्ट मानती हूं कि भारत में कानून सर्वोपरि है और किसी को भी कानून से ऊपर जाकर कार्य करने का अधिकार नहीं है. यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका हो तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार होना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है. जो भी व्यक्ति,पुलिस अधिकारी, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर कानून से ऊपर जाकर कार्य करता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए."

मैथिली ठाकुर ने कहा कि झूठ फैलाना, भ्रम पैदा करना और समाज को गुमराह करना कुछ लोगों की राजनीति हो सकती है, लेकिन मेरी राजनीति सत्य, न्याय और कानून के शासन में विश्वास करती है.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jun 2026 10:30 PM (IST)
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