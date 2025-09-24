हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCWC की बैठक पर BJP नेताओं का हमला, दिलीप जायसवाल से लेकर विजय सिन्हा ने क्या कहा? जानें

CWC की बैठक पर BJP नेताओं का हमला, दिलीप जायसवाल से लेकर विजय सिन्हा ने क्या कहा? जानें

CWC Meeting: दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी तरह डूबी नाव को आगे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं. यहां अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की पटना में बुधवार (24 सितंबर, 2025) को हुई बैठक पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने हमला बोला है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस की नाव पहले ही डूब चुकी है और अब वे किसी तरह डूबी नाव को आगे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं.

दिलीप जायसवाल ने आईएएनएस से कहा, "कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक यहां बुलाई है. वे यहां अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नाव पहले ही डूब चुकी है और अब वे किसी तरह डूबी नाव को आगे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं."

विजय सिन्हा बोले- 'कांग्रेस के नेता दशकों तक…'

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधा. आईएएनएस से कहा, "कांग्रेस के नेता दशकों तक सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने कभी बिहार की परवाह नहीं की और न ही राज्य के सम्मान के लिए यहां कोई बैठक आयोजित करने की सोची, लेकिन अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वे बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक कर जनता को संदेश देने और अपने गठबंधन सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं."

बता दें कि सदाकत आश्रम में बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई. कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला. बैठक की शुरुआत के अपने संबोधन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि एनडीए में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आ गया है. नीतीश कुमार को बीजेपी ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है. बीजेपी अब उन्हें बोझ मानने लगी है.

खरगे ने कहा, "पटना में हो रही सीडब्ल्यूसी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है. हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है. आज जब वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने की अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराएं."

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 04:32 PM (IST)
Tags :
Vijay Kumar Sinha CWC Meeting Dilip Jaiswal BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UKSSSC Paper Leak: 'नकल जिहाद बर्दाश्त नहीं, मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे', CM धामी की दो टूक
'नकल जिहाद बर्दाश्त नहीं, मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे', CM धामी की दो टूक
इंडिया
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
क्रिकेट
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

कुमकुम भाग्य को गंगा माई की बेटियां से रिप्लेस किया गया, सृष्टि जैन ने पंथ के अनुसरण पर खुलकर बात की
रामलीला, अध्यात्म, शाका लाका बूम बूम, बचपन की फेम से लेकर लाइव पर्फॉर्मन्सेस फीट। किंशुक वैद्य
R.K. Singh New Party: BJP छोड़ने के दिए संकेत, बनाएंगे अलग Party?
Bad things about Bollywood: सहर बांबा का कहना है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, यहां तक ​​कि स्टार किड्स के लिए भी नहीं!
Delhi Ashram Molestation: आश्रम प्रशासन ने आरोपी स्वामी चैतन्यनंद को पद से हटाया | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UKSSSC Paper Leak: 'नकल जिहाद बर्दाश्त नहीं, मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे', CM धामी की दो टूक
'नकल जिहाद बर्दाश्त नहीं, मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे', CM धामी की दो टूक
इंडिया
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
क्रिकेट
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
जनरल नॉलेज
यूपी के मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL और Sick Leave का गणित
यूपी के मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL और Sick Leave का गणित
ट्रेंडिंग
Video: यू-टर्न ले रही कार से टकराई बाइक, हवा में उछल सड़क पर गिरा राइडर, आप न करें ऐसी गलती, वीडियो वायरल
Video: यू-टर्न ले रही कार से टकराई बाइक, हवा में उछल सड़क पर गिरा राइडर, आप न करें ऐसी गलती, वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget