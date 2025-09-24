CWC की बैठक पर BJP नेताओं का हमला, दिलीप जायसवाल से लेकर विजय सिन्हा ने क्या कहा? जानें

कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की पटना में बुधवार (24 सितंबर, 2025) को हुई बैठक पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने हमला बोला है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस की नाव पहले ही डूब चुकी है और अब वे किसी तरह डूबी नाव को आगे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं.

दिलीप जायसवाल ने आईएएनएस से कहा, "कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक यहां बुलाई है. वे यहां अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नाव पहले ही डूब चुकी है और अब वे किसी तरह डूबी नाव को आगे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं."

विजय सिन्हा बोले- 'कांग्रेस के नेता दशकों तक…'

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधा. आईएएनएस से कहा, "कांग्रेस के नेता दशकों तक सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने कभी बिहार की परवाह नहीं की और न ही राज्य के सम्मान के लिए यहां कोई बैठक आयोजित करने की सोची, लेकिन अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वे बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक कर जनता को संदेश देने और अपने गठबंधन सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं."

बता दें कि सदाकत आश्रम में बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई. कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला. बैठक की शुरुआत के अपने संबोधन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि एनडीए में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आ गया है. नीतीश कुमार को बीजेपी ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है. बीजेपी अब उन्हें बोझ मानने लगी है.

खरगे ने कहा, "पटना में हो रही सीडब्ल्यूसी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है. हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है. आज जब वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने की अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराएं."