'कांग्रेस CWC की बैठक एनडीए के लिए शुभ', बोले BJP नेता ऋतुराज सिन्हा, RJD पर भी कसा तंज

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस की CWC की बैठक के बाद बिहार में सियासी पारा और चढ़ गया है. एनडीए के सभी दलों के नेता लगातार कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कांग्रेस की बैठक को BJP के लिए शुभ संकेत बताया है तो इसे आरजेडी के लिए चिंता का विषय कहा है. ऋतुराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होना एनडीए के लिए बेहद शुभ है.

उन्होंने कहा, ''कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के पहले भी दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक की थी और नतीजा सब लोग जानते हैं. उन्होंने कहा कि यह लक्षण है कि जहां-जहां कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की बैठक में अपना पिटारा खोलते हैं, वहां-वहां चुनाव में उनके कैंडिडेट पिट जाते हैं. बीजेपी के लिए तो है यह ठीक है, लेकिन आरजेडी में अभी कौतूहल का विषय बना हुआ है.''

राहुल गांधी तेजस्वी का नाम डिक्लेअर नहीं कर रहे- बीजेपी

बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा, ''आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हो रही है कि कांग्रेस में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, विजिट पर विजिट हो रहे हैं, राहुल बाबा आ रहे हैं, जा रहे हैं लेकिन तेजस्वी यादव का नाम डिक्लेअर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए चिंता बनी हुई है.''

कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है- संजय जायसवाल

वहीं कांग्रेस CWC की बैठक पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने संकल्प पत्र पर हमला करते हुए कहा, ''कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है. राहुल गांधी को अपनी पार्टी में पिछड़े समाज के चार-पांच लोगों के नाम की भी जानकारी नहीं होगी. जयराम रमेश उन्हें जानकारी देते हैं, वह भी गलत बोलते हैं.'' इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''CWC की बैठक के नाम पर कांग्रेस के नेता लोग घूमने के लिए आए थे. कांग्रेस को यह पता चला होगा कि बिहार में विकास कैसे हुआ है.''