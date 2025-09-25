6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है बिहार चुनाव की घोषणा, EC ने मुख्य सचिव को भेजा पत्र

बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है. ताजा अपडेट है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है. चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को निर्वाचन आयोग ने पत्र भेजा है. सभी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

दरअसल निर्वाचन आयोग (बिहार) के पत्र में 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर-पोस्टिंग की जानकारी देने की बात कही गई है. ऐसे में यह माना जा रहा है कि इसके बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख सामने आ सकती है. 23 सितंबर की तारीख में निर्वाचन आयोग (बिहार) की ओर से यह पत्र जारी किया गया है. पत्र पर विनोद सिंह गुंजियाल का हस्ताक्षर है जो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं.

(जारी किए गए पत्र में क्या लिखा है नीचे पढ़ें)



सूत्रों की मानें तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी बिहार आएंगे. निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव के अलावा राज्य के पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा है.

चुनाव को लेकर जोर-शोर से चल रही तैयारी

बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं. मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है. हालांकि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की एंट्री से इस बार का मुकाबला रोमांचक होगा. चुनाव को लेकर सारे दल जोर-शोर से तैयारी में लगे हैं. कहीं यात्रा हो रही है तो कहीं सम्मेलन हो रहा है. अभी बीते बुधवार को ही पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई थी. इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे. बिहार चुनाव को लेकर यही कहा जा सकता है कि हर दल के नेताओं की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई है. अब देखना होगा कि इसका नतीजा चुनाव के बाद किसके पक्ष में आता है.

यह भी पढ़ें- Exclusive: 'हो सकता है मेरी पत्नी…', अशोक चौधरी का बड़ा बयान, बोले- प्रशांत किशोर की गुलामी करने को तैयार