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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAAP सांसदों के पार्टी छोड़ने पर अश्विनी चौबे का बड़ा हमला, 'वो पार्टी नहीं एक व्यक्ति का…'

AAP सांसदों के पार्टी छोड़ने पर अश्विनी चौबे का बड़ा हमला, 'वो पार्टी नहीं एक व्यक्ति का…'

Aam Aadmi Party News: अश्विनी चौबे का कहना है कि आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी है, जिनका न कोई सिद्धांत है न विचार है. इन्होंने जनता को लूटा और ठगा है. लूट और छूट किसी को नहीं है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 25 Apr 2026 03:56 PM (IST)
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राघव चड्ढा (Raghav Chadha) और छह अन्य राज्यसभा सांसदों की ओर से आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ने पर बयानबाजी जारी है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को कहा कि आम आदमी पार्टी खास आदमी की पार्टी है. शुरू में इन्होंने नाटक किया कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता को ठगा और लूटा, तो लूट की छूट किसी को नहीं है. उनकी पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी है, जिनका न कोई सिद्धांत है न विचार है.

अश्विनी चौबे ने कहा, "जो लोग राजनीति में लंबे समय के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं उनके लिए ये चिंतन का विषय था. वो पार्टी नहीं एक व्यक्ति का माफिया गिरोह था... इसलिए माफिया गिरोह से मुक्त होकर ये लोग (आप छोड़ने वाले सात राज्यसभा सांसद) राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं... उनका स्वागत है." 

बंगाल चुनाव पर भी किया बड़ा दावा

दूसरी ओर अश्विनी चौबे ने बंगाल चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया. पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है. अश्विनी चौबे का कहना है कि बंगाल की में 200 से ज्यादा सीट बीजेपी जीतेगी. 75 प्रतिशत सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहेगा. 25% में सभी पार्टियां रहेंगी. 

यह भी पढ़ें- AAP सांसदों के BJP में शामिल होने पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, '...तो गलत नहीं होगा'

उन्होंने बड़ा दावा किया है कि बिहार में हमने गंदे लोगों को रसातल में पहुंचा दिया और बंगाल में भी वही होगा. अश्विनी चौबै ने कहा कि बंगाल की जनता ने सभी कांटों को चुनकर हटा दिया है. 

उन्होंने कहा, "सुन लो ममता दीदी… आप महिला हो, लेकिन बंगाल में महिलाओं का चीर हरण होते रहा… आपने ऐसे दुराचारियों और बलात्कारी का साथ दिया… वहां की जनता किसी को माफ करने वाली नहीं है." 

अश्विन चौबे ने कहा कि बंगाल हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती रही है, जिन्होंने जन संघ को सींचने का काम किया. 

यह भी पढ़ें- AAP के 7 सांसदों के दल छोड़ने पर BJP के इस नेता का बड़ा बयान, 'आने वाले समय में…'

Published at : 25 Apr 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Ashwini Kumar Choubey BJP AAP Bihar News AAM AADMI PARTY
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