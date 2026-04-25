AAP सांसदों के पार्टी छोड़ने पर अश्विनी चौबे का बड़ा हमला, 'वो पार्टी नहीं एक व्यक्ति का…'

राघव चड्ढा (Raghav Chadha) और छह अन्य राज्यसभा सांसदों की ओर से आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ने पर बयानबाजी जारी है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को कहा कि आम आदमी पार्टी खास आदमी की पार्टी है. शुरू में इन्होंने नाटक किया कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता को ठगा और लूटा, तो लूट की छूट किसी को नहीं है. उनकी पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी है, जिनका न कोई सिद्धांत है न विचार है.

अश्विनी चौबे ने कहा, "जो लोग राजनीति में लंबे समय के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं उनके लिए ये चिंतन का विषय था. वो पार्टी नहीं एक व्यक्ति का माफिया गिरोह था... इसलिए माफिया गिरोह से मुक्त होकर ये लोग (आप छोड़ने वाले सात राज्यसभा सांसद) राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं... उनका स्वागत है."

Lucknow, Uttar Pradesh: On Rajya Sabha MP Raghav Chadha and 6 others MPs quitting AAP and joining BJP, BJP leader and former Minister Ashwini Kumar Choubey says, "...His party is not a common people's party; it is a party of one individual. It has neither any principles, nor any… pic.twitter.com/mlupxyqCaW — IANS (@ians_india) April 25, 2026

बंगाल चुनाव पर भी किया बड़ा दावा

दूसरी ओर अश्विनी चौबे ने बंगाल चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया. पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है. अश्विनी चौबे का कहना है कि बंगाल की में 200 से ज्यादा सीट बीजेपी जीतेगी. 75 प्रतिशत सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहेगा. 25% में सभी पार्टियां रहेंगी.

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उन्होंने बड़ा दावा किया है कि बिहार में हमने गंदे लोगों को रसातल में पहुंचा दिया और बंगाल में भी वही होगा. अश्विनी चौबै ने कहा कि बंगाल की जनता ने सभी कांटों को चुनकर हटा दिया है.

उन्होंने कहा, "सुन लो ममता दीदी… आप महिला हो, लेकिन बंगाल में महिलाओं का चीर हरण होते रहा… आपने ऐसे दुराचारियों और बलात्कारी का साथ दिया… वहां की जनता किसी को माफ करने वाली नहीं है."

अश्विन चौबे ने कहा कि बंगाल हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती रही है, जिन्होंने जन संघ को सींचने का काम किया.

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