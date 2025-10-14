एक्सप्लोरर
BJP Candidates Full List: बिहार के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट, विधानसभा वार यहां देखें सभी 71 प्रत्याशियों की लिस्ट
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सोमवार को प्रत्याशियों की सूची जारी की. इसमे 71 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. यहां देखें पूरी लिस्ट
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हेतु भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार 14 अक्टूबर को प्रत्याशियों की सूची जारी की. इसमें 71 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. पहली सूची में 9 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है. बीजेपी इस बार जनता दल यूनाइटेड और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है. बीजेपी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की पहली पार्टी है जिसने सबसे पहली सूची जारी की है. इस लिस्ट में 38 प्रत्याशी पहले और अन्य 33 दूसरे चरण के प्रत्याशी हैं.
भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स और उनके सीट की लिस्ट :-
- बेतिया- रेणु देवी
- रक्सौल- प्रमोद कुमार सिन्हा
- पिपरा- श्याम बाबू प्रसाद यादव
- मधुबन- राणा राणधीर सिंह
- मोतिहारी- प्रमोद कुमार
- ढाका- पवन जयसवाल
- रीगा- बैद्यनाथ प्रसाद
- बथनाहा- अनिल कुमार राम
- परिहार- गायत्री देवी
- सीतामढ़ी- सुनील कुमार पिंटू
- बेनीपट्टी- विनोद नारायण झा
- खजौली- अरुण शंकर प्रसाद
- बिस्फी- हरिभूषण ठाकुर बचौल
- राजनगर- सुजीत पासवान
- झंझारपुर- नितीष मिश्रा
- छातापुर- नीरज कुमार सिंह बबलू
- नरपतगंज- देवंती यादव
- फारबिसगंज- विद्या सागर केसरी
- सिकटी- विजय कुमार मंडल
- किशनगंज- स्वीटी सिंह
- बनमनखी- कृष्ण कुमार ऋषि
- पूर्णिय- विजय कुमार खेमका
- कटिहार- तारकिशोर प्रसाद
- प्राणपुर- निशा सिंह
- कोढ़ा- कविता देवी
- सहरसा- आलोक रंजन झा
- गौरा बौराम- सुजीत कुमार सिंह
- दरभंगा- संजय सरावगी
- केवटी- मुरारी मोहन झा
- जाले- जिबेश कुमार झा
- औरई- रमा निषाद
- कुढ़नी- केदार प्रसाद गुप्ता
- बरुराज- अरुण कुमार सिंह
- साहेबगंज- राजू कुमार सिंह
- बैकुण्ठपुर- मिथिलेश तिवारी
- सिवान- मंगल पांडेय
- दरौंदा- कर्णजीत सिंह
- गोरेयाकोठी- देवेश कांत सिंह
- तरैया- जनक सिंह
- अमनौर- कृष्ण कुमार मंटू
- हाजीपुर- अवधेश सिंह
- लालगंज- संजय कुमार सिंह
- पातेपुर- लखेंद्र कुमार रौशन
- मोहीउद्दीननगर- राजेश कुमार सिंह
- बछवारा- सुरंद्र मेहता
- तेघरा- रजनीश कुमार
- बेगूसराय- कुंदन कुमार
- भागलपुर- रोहित पांडे
- बांका- राम नारायण मंडल
- कटोरिया- पूरण लाल टुडू
- तारापुर- सम्राट चौधरी
- मुंगेर- कुमार प्रणय
- लखीसराय- विजय कुमार सिंहा
- बिहारशरीफ- सुनील कुमार
- दीधा- संजीव चौरसिया
- बांकीपुर- नितिन नवीन
- कुम्हरार- संजय गुप्ता
- पटना साहिब- रत्नेश कुशवाहा
- दानापुर- रामकृपाल यादव
- बिक्रम- सिद्धार्थ सौरव
- बड़हरा- राघवेंद्र प्रताप सिंह
- आरा- संजय सिंह “टाइगर“
- तरारी- विसाल प्रशांत
- अरवल- मनोज शर्मा
- औरंगाबाद- त्रिविक्रम सिंह
- गुरुआ- उपेंद्र दागी
- गया शहर- प्रेम कुमार
- वजीरगंज- बीरेंद्र सिंह
- हिसुआ- अनिल सिंह
- वारसलीगंज- अरुणा देवी
- जमुई- श्रेयसी सिंह
