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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबागेश्वर बाबा के समर्थन में BJP का बड़ा बयान, 'जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी...'

बागेश्वर बाबा के समर्थन में BJP का बड़ा बयान, 'जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी...'

बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने बागेश्वर बाबा के मुद्दे पर सपा को घेरा. उन्होंने राहुल गांधी को अबोध बालक बताते हुए संसद की मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 06 Nov 2026 04:32 PM (IST)
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बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सपा नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई. शुक्रवार (06 नवंबर, 2026) को प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता ने इसे सनातन और हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन बताया.

वहीं, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वह एक अबोध बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं. राहुल गांधी को सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए.

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गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, "जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने बागेश्वर बाबा पर एक आक्रमण छेड़ा है. ये उनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है." गुरु प्रकाश ने कहा कि इस तरह की राजनीति में विरोध का स्तर लगातार गिर रहा है.

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राम मंदिर को लेकर भी सपा पर साधा निशाना

बीजेपी प्रवक्ता ने सपा पर अयोध्या और राम मंदिर को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, अब तक भगवान राम के मंदिर में न जाने वाले, अयोध्या जाकर लौट जाने वाले, ये समाजवादी पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है." उन्होंने कहा कि सपा को सोचना चाहिए कि वह सनातन और हिंदू धर्म के विरोध में किस स्तर तक जा सकती है.

राहुल गांधी को बताया अबोध बालक

गुरु प्रकाश पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी एक अबोध बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2004 से संसद में हैं. इसके बावजूद उनका कोई ऐसा भाषण या पंक्ति बताई जाए, जो लोगों को आज भी याद हो.

सदन की मर्यादा का ध्यान रखने की दी नसीहत

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि संसद में राममनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन जैसे नेताओं के भाषण आज भी लोगों को याद हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते. सदन की कार्यवाही के दौरान हर सीमा का उल्लंघन किया जाता है और कामकाज बाधित होता है. पासवान ने राहुल गांधी को अपने व्यवहार में परिपक्वता लाने की सलाह दी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 06 Nov 2026 04:32 PM (IST)
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