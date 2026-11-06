बागेश्वर बाबा के समर्थन में BJP का बड़ा बयान, 'जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी...'

बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सपा नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई. शुक्रवार (06 नवंबर, 2026) को प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता ने इसे सनातन और हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन बताया.

वहीं, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वह एक अबोध बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं. राहुल गांधी को सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए.

गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, "जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने बागेश्वर बाबा पर एक आक्रमण छेड़ा है. ये उनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है." गुरु प्रकाश ने कहा कि इस तरह की राजनीति में विरोध का स्तर लगातार गिर रहा है.

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राम मंदिर को लेकर भी सपा पर साधा निशाना

बीजेपी प्रवक्ता ने सपा पर अयोध्या और राम मंदिर को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, अब तक भगवान राम के मंदिर में न जाने वाले, अयोध्या जाकर लौट जाने वाले, ये समाजवादी पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है." उन्होंने कहा कि सपा को सोचना चाहिए कि वह सनातन और हिंदू धर्म के विरोध में किस स्तर तक जा सकती है.

पटना, बिहार: बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, "जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने बागेश्वर बाबा पर एक आक्रमण छेड़ा है। ये उनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, अब तक भगवान राम के मंदिर में न जाने वाले, अयोध्या जाकर लौट जाने वाले, ये समाजवादी पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है। ये सनातन विरोध में, हिंदू विरोध में कितने निम्न स्तर पर आप जा सकते हैं। — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 6, 2026

राहुल गांधी को बताया अबोध बालक

गुरु प्रकाश पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी एक अबोध बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2004 से संसद में हैं. इसके बावजूद उनका कोई ऐसा भाषण या पंक्ति बताई जाए, जो लोगों को आज भी याद हो.

सदन की मर्यादा का ध्यान रखने की दी नसीहत

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि संसद में राममनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन जैसे नेताओं के भाषण आज भी लोगों को याद हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते. सदन की कार्यवाही के दौरान हर सीमा का उल्लंघन किया जाता है और कामकाज बाधित होता है. पासवान ने राहुल गांधी को अपने व्यवहार में परिपक्वता लाने की सलाह दी.

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