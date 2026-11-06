'नफरत फैलानी है तो बांग्लादेश चले जाएं', इरफान अंसारी के बयान पर बोले बालमुकुंद आचार्य

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बांग्लादेश वाले बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है. वहीं अब अंसारी के बयान पर जयपुर से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने निशाना साधा है. उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी को देशद्रोही तक बता दिया.

हवामहल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद ने कहा, "ऐसे लोगों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है. इरफान अंसारी जैसे लोगों को अगर भारत में नफरत फैलाना है तो उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए. टुकड़े-टुकड़े गैंग में एक्टिव होकर काम करने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती है. इरफान अंसारी और उनके गैंग के लोग भारत में कट्टरता फैलाने और पत्थर बाजी करने वाले लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं."

'इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं'

बालमुकुंद ने आगे कहा, "इस तरह की हरकत और बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस तरह की बयानबाजी सीधे तौर पर अराजकता है. राहुल गांधी से लेकर इरफान अंसारी जैसे उनके नेता देश भर में अब अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं. देश की जनता ऐसे लोगों को करारा सबक सिखाएगी. जनता को यह पता है कि भारत का हाल कभी भी नेपाल और बांग्लादेश जैसा नहीं होगा, क्योंकि भारत नरेंद्र मोदी के सुरक्षित हाथों में हैं."

इरफान अंसारी ने क्या कहा था?

बता दें कि इरफान अंसारी ने कहा था कि युवाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों सहित कई समूहों में केंद्र सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर प्रधानमंत्री इन चिंताओं का समाधान नहीं करते हैं, तो भारत को बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

'युवा राहुल गांधी के इशारे का कर रहे इंतजार'

उन्होंने दावा किया था कि करीब 40 लाख युवा फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं या कार्रवाई के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा था कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, जिनके बारे में अंसारी ने कहा था कि वे इन युवाओं को रोके हुए हैं.