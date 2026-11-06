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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'नफरत फैलानी है तो बांग्लादेश चले जाएं', इरफान अंसारी के बयान पर बोले बालमुकुंद आचार्य

'नफरत फैलानी है तो बांग्लादेश चले जाएं', इरफान अंसारी के बयान पर बोले बालमुकुंद आचार्य

इरफान अंसारी ने सीईसी के खिलाफ आंदोलन पर कहा था कि अगर पीएम मोदी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो भारत को बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Nov 2026 03:42 PM (IST)
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झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बांग्लादेश वाले बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है. वहीं अब अंसारी के बयान पर जयपुर से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने निशाना साधा है. उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी को देशद्रोही तक बता दिया.

हवामहल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद ने कहा, "ऐसे लोगों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है. इरफान अंसारी जैसे लोगों को अगर भारत में नफरत फैलाना है तो उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए. टुकड़े-टुकड़े गैंग में एक्टिव होकर काम करने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती है. इरफान अंसारी और उनके गैंग के लोग भारत में कट्टरता फैलाने और पत्थर बाजी करने वाले लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं."

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'इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं'

बालमुकुंद ने आगे कहा, "इस तरह की हरकत और बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस तरह की बयानबाजी सीधे तौर पर अराजकता है. राहुल गांधी से लेकर इरफान अंसारी जैसे उनके नेता देश भर में अब अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं. देश की जनता ऐसे लोगों को करारा सबक सिखाएगी. जनता को यह पता है कि भारत का हाल कभी भी नेपाल और बांग्लादेश जैसा नहीं होगा, क्योंकि भारत नरेंद्र मोदी के सुरक्षित हाथों में हैं."

इरफान अंसारी ने क्या कहा था?

बता दें कि इरफान अंसारी ने कहा था कि युवाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों सहित कई समूहों में केंद्र सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर प्रधानमंत्री इन चिंताओं का समाधान नहीं करते हैं, तो भारत को बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

'युवा राहुल गांधी के इशारे का कर रहे इंतजार'

उन्होंने दावा किया था कि करीब 40 लाख युवा फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं या कार्रवाई के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा था कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, जिनके बारे में अंसारी ने कहा था कि वे इन युवाओं को रोके हुए हैं.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Nov 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Irfan Ansari RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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