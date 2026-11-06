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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमंत्री इरफान के बयान पर भड़के JDU नेता राजीव रंजन, बोले- कांके भेजना चाहिए

मंत्री इरफान के बयान पर भड़के JDU नेता राजीव रंजन, बोले- कांके भेजना चाहिए

इरफान अंसारी के बांग्लादेश-नेपाल जैसे हालात वाले बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने हमला बोला है. उन्होंने पटना के मनेर में हुए एनकाउंटर पर भी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 06 Nov 2026 02:32 PM (IST)
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जेडीयू नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर शुक्रवार (6 नवंबर 2026) को तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को सबसे पहले कांके भेजना चाहिए, जहां मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था है. राजीव रंजन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. यहां जनता अपने मताधिकार से नेताओं को जवाब देती है.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था. उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में 40 लाख युवा सड़क पर उतरने को तैयार हैं और राहुल गांधी के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं. अंसारी ने कहा था कि राहुल गांधी ने फिलहाल इन युवाओं को रोक रखा है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर प्रधानमंत्री ने समय रहते हालात नहीं संभाले तो देश में बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति हो सकती है.

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राजीव रंजन बोले- लोकतंत्र की ताकत समझें

इरफान अंसारी के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव रंजन ने कहा कि भारत बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं है. यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. यहां जनता अपने वोट की ताकत से नेताओं को जवाब देती है. उन्होंने कहा कि अगर नेताओं को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी. राजीव रंजन ने इरफान अंसारी के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत से भी इनकार किया.

मनेर एनकाउंटर पर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन

राजीव रंजन ने मनेर में तीन अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पुलिस को यह कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी, क्योंकि अपराधियों ने पहले पुलिस टीम पर गोलियां चलाई थीं. मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों के खिलाफ आसपास के थानों में गंभीर मामले दर्ज थे. हाल में हुई एक हत्या में भी उनका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल था.

24 राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने चलाई गोलियां

जेडीयू प्रवक्ता ने पटना एसएसपी की जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस के पहुंचने पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों की ओर से 24 राउंड गोलियां चलाई गईं, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 18 राउंड फायरिंग की. बाद में घटनास्थल पर तीनों अपराधी मृत मिले. राजीव रंजन ने कहा कि उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को हालात के मुताबिक उठाया गया कदम बताया.

यह भी पढ़ें- पटना के मनेर में एनकाउंटर के बाद बवाल, अस्पताल में रिंकू माली की पिटाई

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 06 Nov 2026 02:32 PM (IST)
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