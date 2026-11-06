मंत्री इरफान के बयान पर भड़के JDU नेता राजीव रंजन, बोले- कांके भेजना चाहिए

जेडीयू नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर शुक्रवार (6 नवंबर 2026) को तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को सबसे पहले कांके भेजना चाहिए, जहां मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था है. राजीव रंजन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. यहां जनता अपने मताधिकार से नेताओं को जवाब देती है.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था. उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में 40 लाख युवा सड़क पर उतरने को तैयार हैं और राहुल गांधी के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं. अंसारी ने कहा था कि राहुल गांधी ने फिलहाल इन युवाओं को रोक रखा है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर प्रधानमंत्री ने समय रहते हालात नहीं संभाले तो देश में बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति हो सकती है.

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राजीव रंजन बोले- लोकतंत्र की ताकत समझें

इरफान अंसारी के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव रंजन ने कहा कि भारत बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं है. यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. यहां जनता अपने वोट की ताकत से नेताओं को जवाब देती है. उन्होंने कहा कि अगर नेताओं को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी. राजीव रंजन ने इरफान अंसारी के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत से भी इनकार किया.

पटना, बिहार: जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर कहा, "सबसे पहले ऐसे नेताओं को कांके भेजना चाहिए, इतना बढ़िया मानसिक आरोग्यशाला वहां है। इस देश में लोकतंत्र की शक्ति से ये परिचित नहीं हैं। यह बांग्लादेश और श्रीलंका हिंदुस्तान नहीं है। दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है जिसकी आबादी 150 करोड़ पहुंचने की ओर है और यहां आप जो इन छोटे मुल्कों के हालात का तुलनात्मक ब्यौरा देना चाहते हैं, आपको लोकतंत्र पर अगर यकीन नहीं है तो जनता आपको सबक सिखाएगी। मुझे लगता है ऐसे बयानों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, इन नेताओं के मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण बेहद आवश्यक है।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 6, 2026

मनेर एनकाउंटर पर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन

राजीव रंजन ने मनेर में तीन अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पुलिस को यह कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी, क्योंकि अपराधियों ने पहले पुलिस टीम पर गोलियां चलाई थीं. मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों के खिलाफ आसपास के थानों में गंभीर मामले दर्ज थे. हाल में हुई एक हत्या में भी उनका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल था.

24 राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने चलाई गोलियां

जेडीयू प्रवक्ता ने पटना एसएसपी की जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस के पहुंचने पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों की ओर से 24 राउंड गोलियां चलाई गईं, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 18 राउंड फायरिंग की. बाद में घटनास्थल पर तीनों अपराधी मृत मिले. राजीव रंजन ने कहा कि उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को हालात के मुताबिक उठाया गया कदम बताया.

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