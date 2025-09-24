CWC की बैठक पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, उधर BJP ने कर दिया हैरान करने वाला दावा

पटना के सदाकत आश्रम में बुधवार (24 सितंबर, 2025) को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि कांग्रेस पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक कर किसको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही यह समझने वालों पर निर्भर करता है. हर पार्टी को अधिकार है कहीं भी बैठक कर सकती है.

आरजेडी नेता ने कहा कि कांग्रेस बिहार में मजबूत होगी तो चुनाव में महागठबंधन को लाभ मिलेगा. बिहार में सबसे मजबूत आरजेडी है. कांग्रेस अहम सहयोगी दल है. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि तेजस्वी महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा हैं. उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन विधानसभा चुनाव लड़ेगा और सरकार बनेगी.

दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी हैदराबाद में जाकर चुनाव नहीं लड़ती है. बिहार में जिन दलों को सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है वो महागठबंधन के साथ हैं. इधर-उधर की बात करने वाले दल किनके साथ हैं बिहार के मुसलमान भी समझ रहे हैं. बता दें कि ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल नहीं करने पर किशनगंज में यह कहा, "हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और सिर्फ छह सीट की मांग की गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया." उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की बी टीम कौन है.

अलग-अलग चुनाव लड़ सकती हैं दोनों पार्टियां

उधर सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बीजेपी की ओर से बड़ा दावा किया गया है. विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि कांग्रेस यहां सीडब्ल्यूसी की बैठक कर आरजेडी पर दबाव बना रही है सीटों के लिए और यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हाशिए पर गठबंधन में नहीं रहेंगे. कहा कि दोनों पार्टियां अलग-अलग विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं. अलग-अलग लड़ें तो ज्यादा अच्छा है. अपनी-अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा.

ओवैसी ने आरजेडी को बीजेपी की बी टीम बताया है. इस पर उन्होंने कहा कि इनकी नजर बिहार के मुस्लिम वोटों पर है. आरजेडी ओवैसी में मुस्लिम वोट लेने की होड़ मची हुई है. वहीं ओवैसी का यह कहना कि बिहार में मुसलमानों का नेता नहीं, जिम्मेदारी मुझ पर है यह कहकर दूसरा जिन्ना बनना चाह रहे हैं.