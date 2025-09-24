हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCWC की बैठक पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, उधर BJP ने कर दिया हैरान करने वाला दावा

CWC की बैठक पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, उधर BJP ने कर दिया हैरान करने वाला दावा

CWC Meeting: आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस बिहार में मजबूत होगी तो चुनाव में महागठबंधन को लाभ मिलेगा. बिहार में सबसे मजबूत आरजेडी है. कांग्रेस अहम सहयोगी दल है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

पटना के सदाकत आश्रम में बुधवार (24 सितंबर, 2025) को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि कांग्रेस पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक कर किसको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही यह समझने वालों पर निर्भर करता है. हर पार्टी को अधिकार है कहीं भी बैठक कर सकती है.

आरजेडी नेता ने कहा कि कांग्रेस बिहार में मजबूत होगी तो चुनाव में महागठबंधन को लाभ मिलेगा. बिहार में सबसे मजबूत आरजेडी है. कांग्रेस अहम सहयोगी दल है. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि तेजस्वी महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा हैं. उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन विधानसभा चुनाव लड़ेगा और सरकार बनेगी.

दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी हैदराबाद में जाकर चुनाव नहीं लड़ती है. बिहार में जिन दलों को सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है वो महागठबंधन के साथ हैं. इधर-उधर की बात करने वाले दल किनके साथ हैं बिहार के मुसलमान भी समझ रहे हैं. बता दें कि ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल नहीं करने पर किशनगंज में यह कहा, "हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और सिर्फ छह सीट की मांग की गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया." उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की बी टीम कौन है.

अलग-अलग चुनाव लड़ सकती हैं दोनों पार्टियां

उधर सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बीजेपी की ओर से बड़ा दावा किया गया है. विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि कांग्रेस यहां सीडब्ल्यूसी की बैठक कर आरजेडी पर दबाव बना रही है सीटों के लिए और यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हाशिए पर गठबंधन में नहीं रहेंगे. कहा कि दोनों पार्टियां अलग-अलग विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं. अलग-अलग लड़ें तो ज्यादा अच्छा है. अपनी-अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा.

ओवैसी ने आरजेडी को बीजेपी की बी टीम बताया है. इस पर उन्होंने कहा कि इनकी नजर बिहार के मुस्लिम वोटों पर है. आरजेडी ओवैसी में मुस्लिम वोट लेने की होड़ मची हुई है. वहीं ओवैसी का यह कहना कि बिहार में मुसलमानों का नेता नहीं, जिम्मेदारी मुझ पर है यह कहकर दूसरा जिन्ना बनना चाह रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Patna CWC Meeting BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

रामलीला, अध्यात्म, शाका लाका बूम बूम, बचपन की फेम से लेकर लाइव पर्फॉर्मन्सेस फीट। किंशुक वैद्य
R.K. Singh New Party: BJP छोड़ने के दिए संकेत, बनाएंगे अलग Party?
Bad things about Bollywood: सहर बांबा का कहना है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, यहां तक ​​कि स्टार किड्स के लिए भी नहीं!
Delhi Ashram Molestation: आश्रम प्रशासन ने आरोपी स्वामी चैतन्यनंद को पद से हटाया | Breaking
Delhi Ashram Case:छेड़छाड़ का आरोपी स्वामी Chaitanyanand फरार, 17 छात्राओं के बयान दर्ज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
हेल्थ
Tuberculosis Diagnosis AI: इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
नौकरी
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget