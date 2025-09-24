बिहार बनेगा इंडस्ट्रियल हब, दिल्ली में किया गया BIPP-2025 पैकेज के तहत निवेशकों के साथ संवाद

दिल्ली के ललित होटल में उद्योग विभाग की ओर से नव-स्वीकृत बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के संबंध में निवेशकों के साथ संवाद का आयोजन किया गया. इससे पहले इस पैकेज को पटना में लॉन्च किया गया था. उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया. इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे. इस मौके पर अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, BIADA के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार, बिहार चैप्टर के चैयरमेन गौरव शाह, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के चैयरमेन प्रभात कुमार सिन्हा, भारत प्लस के एमडी अजय सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पैकेज डिजाइन- अपर मुख्य सचिव

कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने नीति ढांचे और निवेश प्रोत्साहनों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी. उन्होंने पैकेज के प्रमुख प्रावधानों, जैसे मुफ्त भूमि आवंटन, वित्तीय प्रोत्साहन, और कारोबारी माहौल को मजबूत करने वाली पहलों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह पैकेज बिहार को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए डिजाइन किया गया है.

बिहार के औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम- नीतीश मिश्रा

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बीआईपीपीपी-2025 की प्रशंसा करते हुए कहा, 'यह पैकेज बिहार के औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है. यह न केवल निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा. यह पैकेज बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. हमारा लक्ष्य है कि बिहार न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरे. इस नीति के माध्यम से हम निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि बिहार में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिले.'

BIADA के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने कहा, 'यह पैकेज न केवल उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं देगा, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगा. बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है."

सत्र के समापन में अधिकारियों ने सवालों के जवाब दिए और बीआईपीपी-2025 के माध्यम से मुफ्त जमीन, अद्वितीय वित्तीय प्रोत्साहन, और मजबूत कारोबारी माहौल के जरिए बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की योजना पर प्रकाश डाला.

बता दें कि बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने BIADA एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बीआईपीपी) - 2025 लागू किया है. कार्यक्रम के समापन पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रिस बिहार सरकार के सचिव बी कार्तिकेय धनजी ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का धन्यवाद किया.