जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में भी किस्मत आजमाएंगे. इसको लेकर तमाम अटकलों पर जनसुराज नेता और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है.

एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में किशोर ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम 10 साल तो बिहार के बाहर कहीं नहीं जाऊंगा. पहले बिहार की स्थिति सुधारनी है.

इससे पहले बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी की हार उसके अहंकार की वजह से हुई है और पार्टी ने "सातवीं फेल एक अपराधी" को मुख्यमंत्री बनाकर जनता पर थोप दिया. उन्होंने कहा कि जिस सीट पर बीजेपी पहले 51 हजार वोटों से जीती थी, उसी सीट पर अब करीब 20 हजार वोटों से हार गई है. किशोर ने कहा कि बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि बिहार में ऐसा क्या बदल गया है. उनके मुताबिक, इस नतीजे के जरिए बिहार की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दिया है कि राज्य के लिए एक सक्षम मुख्यमंत्री बनाया जाए.

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं, जबकि वह बिहार के लोगों की आवाज बनकर काम करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि बांकीपुर में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना उनकी प्राथमिकता होगी. उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है और वह बिहार में ही रहकर राज्य को सुधारने के लिए काम करना चाहते हैं. वहीं, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब जेडीयू और बीजेपी को देना चाहिए. नीतीश कुमार की जगह लेने की महत्वाकांक्षा के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि उनकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है.