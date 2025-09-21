हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather Today: नवरात्र से पहले मौसम का मिजाज बदला, बढ़ेगी गर्मी, छाते की नहीं होगी जरूरत

Bihar Weather Today: नवरात्र से पहले मौसम का मिजाज बदला, बढ़ेगी गर्मी, छाते की नहीं होगी जरूरत

Bihar Weather: बिहार में लगातार बारिश थमने लगी है. आज हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि तापमान बढ़कर उमस बढ़ाएगा. 25 सितंबर से मानसून दोबारा सक्रिय होगा, तबतक गर्मी सताएगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Sep 2025 07:17 AM (IST)

बिहार में बीते कुछ दिनों से जारी लगातार बारिश से अब लोगों को राहत मिलने वाली है. जहां शनिवार को पटना, बक्सर, छपरा, रक्सौल और बांका जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई थी, वहीं अब मौसम विभाग ने अगले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की बात कही है. छपरा में सबसे अधिक 36.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पटना के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनी रही. वहीं सीवान और वैशाली सहित कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आईं.

कुल मिलाकर नवरात्र से पहले बिहार के लोगों को बारिश से तो राहत मिलेगी, लेकिन उमस और गर्मी फिर से सताने लगेगी. दिन में धूप-छांव के बीच पसीने वाली गर्मी से निपटना लोगों के लिए चुनौती साबित हो सकता है.

आज से इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

बिहार मौसम विभाग ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर  भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, सीतामढ़ी और लखीसराय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले दो से तीन घंटों के दौरान यहां कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार) और मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है. हालांकि विभाग ने साफ किया है कि अब भारी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है.

कैसा है आज का मौसम?

आज यानी 21 सितंबर को बिहार में भारी बारिश नहीं होगी. पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर बिहार के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के साथ धूप भी निकलने की उम्मीद है. उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

जल्द बदलेगा मौसम का रुख

पटना स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) ने बताया कि राज्य में अब लगातार बारिश का दौर खत्म हो रहा है. आने वाले दिनों में बारिश हल्की होगी और तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जाएगी. इससे उमस और गर्मी की स्थिति और अधिक बढ़ सकती है.

मॉनसून की वापसी शुरू

मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी. हालांकि बिहार में अभी ऐसी स्थिति नहीं है. यहां मानसून कुछ समय के लिए कमजोर रहेगा, लेकिन 25 सितंबर से एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है. तब तक राज्य में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

Published at : 21 Sep 2025 07:17 AM (IST)
Tags :
Monsoon Rain Bhagalpur Weather IMD Alert BIHAR WEATHER Khagaria Weather
