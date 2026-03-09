बिहार की प्रसिद्ध लोकगायिका और अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर का बताया जा रहा है, जहां दर्शन के दौरान वह भगवान के सामने बैठकर रोती हुई नजर आईं.

मंदिर में भजन सुनकर भावुक हुईं विधायक

वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर के भक्तिमय माहौल में मैथिली ठाकुर भगवान के सामने बैठी हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं. उसी दौरान वह भजन गुनगुनाती हुई सुनाई देती हैं. “आज तो नवेली राधा गोरल पूजण आई छै, गोरल पूजण आई छै”. भजन की धुन और मंदिर का माहौल उन्हें गहराई से छू गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

फेसबुक पोस्ट में बताई भावुक होने की वजह

इस वीडियो को लेकर मैथिली ठाकुर ने अपने फेसबुक पोस्ट में भी भावनाएं साझा कीं. उन्होंने लिखा कि मंदिर का वातावरण, भक्तों के भजन, घंटियों और तालियों की गूंज ने उन्हें भीतर तक प्रभावित कर दिया.

उन्होंने लिखा कि "आज तक मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था. लेकिन जब मैं गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर में दर्शन के लिए पहुंची, तो वहां का वातावरण, भक्तों के भजन, घंटियों और तालियों की गूंज ने मन को इतना छू लिया कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई. आंखों से आंसू बहते रहें, ऐसा लगा जैसे मन का सारा बोझ हल्का हो गया हो."

जानकारी के मुताबिक मैथिली ठाकुर अपने दोनों भाइयों ऋषभ और अयाची के साथ गोविंददेवजी मंदिर में दर्शन करने पहुंची थीं. उसी दौरान मंदिर में भजन गूंज रहा था और माहौल पूरी तरह भक्तिमय था.

जयपुर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं मैथिली ठाकुर

बताया जा रहा है कि मैथिली ठाकुर जयपुर में आयोजित ‘यूनिक रंग राजस्थान रंग रथ यात्रा’ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हैं. रविवार को उनका एक बड़ा म्यूजिक कंसर्ट भी प्रस्तावित है, जिसमें उनके लोकगीतों की प्रस्तुति होने वाली है.

मैथिली ठाकुर मैथिली, भोजपुरी और हिंदी के पारंपरिक लोकगीतों के लिए देश और विदेश में प्रसिद्ध हैं. शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित होने के कारण उनकी गायकी को खास पहचान मिली है और सोशल मीडिया पर भी उनके भजनों और गीतों को बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं.