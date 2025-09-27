बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. आमतौर पर सितंबर महीने के अंत तक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पूरे देश से पीछे हटने लगता है, लेकिन बिहार में मॉनसून अभी भी सक्रिय है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार दशहरा तक यानी 2 अक्टूबर के बाद ही बिहार से मॉनसून की वापसी संभव है

देश के अन्य हिस्सों जैसे दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से मॉनसून की वापसी हो चुकी है. लेकिन बिहार में अभी भी नमी की अधिकता और बारिश की संभावना बनी हुई है.

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बिहार की हवा में नमी अधिक होने के कारण मॉनसून सक्रिय है. यह नमी दशहरा के बाद कम होने की संभावना है, जिसके बाद राज्य में मानसून का पूरी तरह से प्रभाव कम हो जाएगा.

बिहार के 20 जिलों में वर्षा की संभावना

आज शनिवार ( 27 सितंबर) के लिए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के 20 जिलों में वर्षा की संभावना जताई गई है. इनमें पश्चिम और उत्तर बिहार के जिले शामिल हैं. विशेष रूप से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, गया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और सहरसा में बारिश की उम्मीद है. इसके अलावा पटना और जहानाबाद में भी कुछ समय के लिए बादल छा सकते हैं.

बारिश के बाद तापमान में कुछ हद तक कम हुई गिरावट

बीते शुक्रवार को दिन में तापमान में बढ़ोतरी और उमस भरी गर्मी रही, लेकिन शाम के समय कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. राजधानी पटना, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, वैशाली, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, खगड़िया, सिवान, सारण और भोजपुर में अधिक वर्षा के कारण रेड अलर्ट भी जारी किया गया. बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और उमस कुछ हद तक कम हुई.

सबसे अधिक तापमान पूर्णिया में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज

पिछले दिन सबसे अधिक तापमान पूर्णिया में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मोतिहारी, बाल्मीकि नगर और फरीबिसगंज में भी 37 डिग्री से अधिक तापमान रहा. पटना में 0.5 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. राज्य का औसत तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

शनिवार को भी तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है. दिन में तेज धूप और उमस भरी गर्मी बनी रहेगी. मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से आगाह किया है कि गर्मी और उमस के कारण सुबह और शाम के समय जलपान और हाइड्रेशन का ध्यान रखें.